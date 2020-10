Pour trouver trace d'un succès bordelais, il fallait remonter au 19 septembre dernier. Sous le soleil de Chaban-Delmas, les Girondins s'étaient alors imposés 23-14 face à Édimbourg, et s'étaient qualifiés en demi-finale de Challenge Cup. Le début d'une saison sur le même tempo que la saison passée, qui voyait l'UBB truster la première place du Top14 avant l'arrêt de la compétition ? C'est ce que tout un chacun souhaitait du côté de l'UBB, sauf que cette fois la machine bordelaise se déréglait, et après leur élimination contre Bristol en coupe d'Europe (20-20, puis 37-20 après prolongation), les Girondins enchaînaient trois revers en championnat. Ainsi, Lyon (27-10), Pau (29-24) puis La Rochelle (20-6) prenaient le meilleur sur des Bordelais incapables de retrouver leur rugby. Alors dire que les joueurs de Christophe Urios se sont rassurés en disposant du SU Agen serait un euphémisme.

Plus agressifs au sol, plus dynamiques au large, plus précis dans les airs et globalement plus performants dans l'ensemble des secteurs du jeu, les Girondins entraient parfaitement dans la rencontre, mettaient la main sur le ballon et imposaient immédiatement leur tempo. Résultat ? Il ne fallait que six minutes à Ben Botica pour inscrire les premiers points de son équipe (6e, 3-0), et huit à Geoffrey Cros pour aller à dame une première fois dans la douce fin d'après-midi bordelaise (8e, 10-0). Pas inquiétés par des Agenais trop friables en défense comme en attaque, les Bordelais poursuivaient sur leur lancée, et Uj Seuteni profitait du bon travail de sa mêlée pour aller mettre sous pression, contrer Jean-Marcelin Buttin et inscrire le deuxième essai girondin (26e, 23-0). Clément Maynadier concluait finalement la bonne mi-temps bordelaise par un nouvel essai à la 35e minute (28-0). Cavalier seul et premier bonus offensif de la saison obtenu dès la première période ? C'était sans compter sur la réaction d'orgueil des Agenais, et de Paul Abadie qui débloquait le compteur de son équipe à la 37e minute et permettait au SUA de recoller à 28-5 à la pause.

Dix essais (!) pour l'UBB

Les Agenais tentaient alors tant bien que mal de relever la tête, mais ne faisaient jamais leur retard. Pire, face aux assauts girondins, les joueurs de Christophe Laussucq ne pouvaient rien face à la supériorité bordelaise. Vous dîtes ? Aux trois premiers essais de l'UBB en première période venaient s'ajouter... sept nouvelles réalisations. Dans le désordre : Geoffrey Cros (42e et 63e), Uj Seuteni (46e), Yoram Moefana (61e), Seta Tamanivalu (66e), Joseph Dweba (74e) et Maxime Lucu (81e) y allaient de leur essai. Incapables de réagir et mâchés par le rythme imposé, les Lot-et-Garonnais ne pouvaient que subir les foudres bordelaises. Sans le moindre suspense, les Girondins s'imposent finalement 71-5. Dominateurs de la première à la dernière seconde de la rencontre, et alors qu'ils ont maîtrisé tous les aspects de leur jeu, les joueurs de Christophe Urios et leurs dix essais (!) retrouvent le goût du succès (71-5), eux qui restaient sur trois matchs sans victoire en Top 14, obtiennent leur premier bonus offensif de la saison, retrouvent un visage plus proche de celui affiché la saison passée et retrouvent le sourire. Les Bordelais voudront désormais confirmer ce retour en forme contre Bayonne le week-end prochain. De leur côté, les Agenais enchaînent un septième revers consécutif, sombrent dans les tréfonds du Top 14 et devront impérativement relever la tête contre le LOU, dimanche prochain, s'ils veulent ne serait-ce que conserver un infime espoir de maintien au terme de la saison.