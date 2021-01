Dans ce choc des candidats aux six premières places et plus si affinités, les Varois ont fait montre de réalisme et les Parisiens d'indiscipline. Le Stade Français a eu tendance à davantage porter les munitions lors du premier acte mais sans marquer. En revanche, les fautes ont été nombreuses, jusqu'au paroxysme, juste avant la mi-temps avec un plaquage à l'épaule de Sanchez sur le visage de Serin. Carton rouge.

A contrario, la défense du RCT a bien résisté avant de faire mouche en deux occasions lors de ce premier acte (Carbonel et Toeava). La pause a été sifflée sur un 18-6.

Mauvaise nouvelle pour Ollivon ?

Dans la deuxième partie, les Varois n'ont pas relâché leur étreinte et ont même gardé davantage les balles. Les essais ont continué par Tolofua et Heem quand Paris a réagi par Etien. Le 5e bonus offensif de la saison rouge et noire a été validé ainsi qu'un 15e match sans défaite à Mayol. La mauvaise nouvelle est venue de la sortie dans le premier acte sur protocole commotion de Charles Ollivon, le capitaine du RCT et des Bleus quand Swan Rebbadj a déclaré forfait juste avant le match, a priori, pour une rage de dent. Lors de leur prochain match, les joueurs de Collazo iront se tester à Brive quand les Soldats roses recevront Castres.