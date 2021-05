Julien Blanc, demi de mêlée de Brive en partance pour Toulon : "Je suis dans un état d’esprit un peu mitigé après ce match, nous n’étions pas loin de l’emporter alors c’est un peu râlant de perdre. Cela se joue à peu de chose, nous menions 16 à 9 à la mi-temps et au final nous mourrons à cinq points, c’est dommage. On retiendra que le maintien est définitivement acquis, nous nous contenteront de cela. Je suis très heureux d’avoir pu retrouver du public, cela donne un supplément d’âme non négligeable. On joue au rugby pour cela. La présence du public change tout. Je jouais mon dernier match à Amédée-Domenech et il y a une belle émotion pour moi ce soir. J’ai vécu deux belles saisons ici. J’étais au fond du trou quand Brive est venu me chercher à Pau, où je ne jouais pas depuis cinq mois. Le club m’a fait confiance pour me relancer. J’ai été quasiment formé au CAB -j’y ai joué en Reichel et en espoir - et ce fut un réel plaisir de jouer dans ce stade et de défendre ces couleurs. Ce groupe est le meilleur dans lequel j’ai évolué et je le suivrai de près la saison prochaine."