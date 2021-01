"Reconnu coupable d'inscipline, notamment pour nervosité", explique la LNR dans un communiqué, Collazo a également été sanctionné d'une amende de 2.000 euros avec sursis. En cause, le comportement du technicien varois qui s'en est pris à son homologue clermontois Franck Azéma, recadré très fermement et violemment en plein match du 27 décembre comptant pour la 12e journée de Top 14. Dans les autres décisions rendues par la commission de discipline, le troisième ligne international de Pau, Baptiste Pesenti, est suspendu trois semaines pour "jeu dangereux" face au Stade français. Le Rochelais Will Skelton a lui écopé de quatre semaines de suspension, pour "jeu dangereux" également, face à Montpellier.