La saison de Top est officiellement lancée. Et Biarritz ne pouvait pas mieux rêver pour sa première rencontre. Dans un stade comble et devant un public en folie, les Basques se sont offert les demi-finalistes du dernier exercice en match d'ouverture du championnat, 27 à 13 au terme d'une prestation maîtrisée de bout en bout. Les Biarrots ont su faire déjouer à la perfection les Bordelais qui ne sont jamais véritablement rentrés dans leur rencontre malgré un réveil tardif en fin de rencontre. Pour la première fois depuis 8 ans, l'UBB a perdu le premier match de sa saison. En revanche pour Biarritz, cette victoire est pleine d'enseignement et laisse présager un magnifique Top 14.

