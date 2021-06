Dans des images relayées par nos confrères de RMC, Didier Deschamps a évoqué avec légèreté le duel entre Biarritz et Bayonne, qui déchirera le Pays Basque samedi :

"C'est terrible, mon papa et ma maman vont se déchirer... C'est la guerre des clochers. Une préférence ? Je suis né dans une ville (Bayonne), pas dans l'autre. J'ai joué dans un club, pas dans l'autre (rires). J'aime bien Biarritz, j'aime bien Bayonne. Mon papa est Biarrot, qui a joué au rugby là-bas. Ma maman est plus Bayonnaise. Moi, comme je suis balance ascendant balance, je met mets au milieu. Malheureusement, il y aura un heureux et un déçu."