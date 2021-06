C'est un énorme défi qui attend le Biarritz Olympique la saison prochaine : celui du Top 14. La victoire fut belle samedi en début de soirée, mais l'émotion passée, Jean-baptiste Aldigé s'est projeté sur le gros défi qui attend le BO. Le sujet du projet Aguiléra a été évoqué : "Le 15 février, j’ai reçu une lettre me disant qu’on annulait ce projet, que le rugby à Biarritz faisait partie du passé - certes glorieux - mais pas de son avenir. Depuis, je n’ai pas eu de nouvelle. Par contre, je sais que si c’était glorieux à l’époque, j’ai trouvé tout aussi glorieux ce qui s’est passé samedi sur la pelouse avec ces nouveaux gars".

Si le projet Aguiléra ne semble pas en très bonne voie pour le BOPB, la délocalisation du club est toujours envisagée pour le président : "La mairie de Biarritz a expliqué qu’une ville de 25 000 habitants comme Biarritz ne pouvait pas avoir de club de rugby professionnel. Depuis ça, on essaye de trouver des solutions pour pouvoir faire perdurer notre équipe. Elles avancent. Je vous rappelle qu’à la fin du mois, il faut payer les salaires de tous ces garçons. Si on n’a pas le modèle économique pour le faire, ça ne peut pas marcher. Quand vous êtes une entreprise, si un territoire ne vous veut pas et qu’un autre vous veut, vous pesez le pour et le contre". Une saison en Top 14 qui s'annonce compliquée pour le Biarritz Olympique, tiraillé entre un projet sportif et économique.