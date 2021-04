"Il y a eu d'excellents joueurs, c'est difficile de comparer... Jonny Wilkinson était excellent, Matt Giteau était monstrueux. Mais pour moi, Bakkies Botha est le plus grand joueur au monde que j’ai entrainé dans ma carrière. Il était tellement fort, physiquement… J’aurais tellement voulu être comme lui sur un terrain, pour faire peur à tout le monde et défoncer tout le monde. Bakkies Botha était mon idole"

Ces louanges appuyées ont d'autant plus de valeur que le RCT des années 2010 a vu passer les plus grands joueurs de l'époque, sous les ordres de "Bernie": Wilkinson, Giteau, Masoe, Hayman, Ali Williams, Nonu, Halfpenny, Habana, Juan Smith, Drew Mitchell, Fernandez Lobbe et tant d'autres. C'est finalement Botha qui garde une place à part dans le coeur de l'actuel président de la FFR. "Quand il est parti, il m’a appellé pour me dire qu’il voulait me voir. Il est venu me voir et m’a serré la main. Il m’a dit qu’il ne savait pas si on allait se revoir, mais il voulait me dire que j’avais été le meilleur entraineur qu’il n’avait jamais eu. J’en pleurais ! J'en ai encore les larmes aux yeux."

Botha : "Je suis venu à Toulon pour écrire l'histoire du rugby"

Ces propos lui ayant été rapportés, Bakkies Botha a tenu à répondre à son ancien entraîneur, via ses réseaux sociaux. Et s'il est "le plus grand joueur du monde" aux yeux de Laporte, Botha affirme la réciprocité. "Je me suis toujours considéré comme un être un peu à part, mais lire aujourd'hui qu'un homme aussi spécial que Bernard Laporte me considère comme le plus grand joueur qu'il ait entraîné me rend immensément humble et fier. Je suis venu à Toulon pour écrire l'histoire du rugby et c'est ce que nous avons fait."

Arrivé au RCT en 2011, au terme de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, Bakkies Botha portera finalement le maillot toulonnais durant quatre saisons. Les plus fastes du club, puisqu'il accrocha trois titres européens et un Bouclier de Brennus à son palmarès. Le départ de Botha et quelques autres coïncide, d'ailleurs, avec le dernier titre en date du RCT.