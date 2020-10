Franck Azéma (Entraineur de Clermont) : "Cela fait plaisir de voir les mecs sur les rotules avec beaucoup d'envie collective et de les voir heureux ensemble sur le terrain. (...) C'est important de les voir se régaler. C'est fondateur et important pour la construction de notre saison. Il y a eu de très bonnes choses même si ce n'est pas encore un match totalement abouti. Il y a des choses que l'on doit mieux maîtriser. Mais à aucun moment on lâche. C'est le premier bonus offensif de la saison. Ce n'était pas facile sur l'ensemble du match face au troisième du Top 14. Pau n'est pas là par hasard, c'est costaud, on l'a senti sur les impacts. C'est dense et ça ne lâche rien".

Arthur Iturria (capitaine de Clermont) : "Ce bonus offensif est une très bonne chose. Tout le monde est resté concerné jusqu'à la fin. Aller le chercher comme ça, ce n'est pas anodin. C'est un groupe qui est en train de naître, qui est solidaire. Pau a un pack costaud, on a su débloquer la situation mais on est un peu mâché. Après notre entame, on a baissé de rythme, il faut rester constant".

Nicolas Godignon (Entraineur de Pau): "Même si c'est une défaite qui est lourde à l'arrivée, elle n'entame pas notre confiance. Au contraire. L'entame de match des Clermontois a été très bonne et il faut que l'on soit plus présents, plus en action que sur la réaction et surtout se dire que l'on peut être à la hauteur de ces équipes que l'on affronte. On est bien physiquement et notre entame de seconde mi-temps est bonne. Sur la défense on n'a pas été à la hauteur, on a trop relâché de plaquages. On doit élever notre niveau d'exigence".

Lucas Rey (capitaine de Pau) : "On n'entame pas bien le match encore une fois et on observe trop. C'est rageant et la différence de points est grande mais en termes de contenu la différence n'est pas si grande. On doit être plus efficace dans les rucks même si c'est parfois limite. Sur la zone de marque aussi on doit être plus réaliste sur nos temps forts. On n'est pas si loin que ça au niveau du contenu et tout n'est pas à jeter, notamment en conquête".