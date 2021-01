Si Xavier Garbajosa avait évoqué dans la semaine le terme de "danger" concernant la situation du MHR, ce n'était pas un hasard. Plombés par des résultats incompatibles avec une certaine ambition, la réception du Stade Toulousain était redoutée. D'emblée, les Cistes démontraient de l'application dans ce duel, occupant fréquemment la moitié de terrain des visiteurs. Mais un mal récurrent sur la concrétisation se présentait à nouveau. Anthony Bouthier parviendra bien à convertir deux pénalités suite à quelques séquences dans l'axe des avants Héraultais (6-3, 33 ème), pas de quoi s'extasier sous la pluie incessante qui s'était invitée dans la soirée et le butin paraissait bien maigre.

Les Haut-Garonnais contenaient les offensives locales avec maîtrise, s'affranchissant avec mérite d'une infériorité numérique après le carton jaune écopé par Clément Castets (22 ème). Plus fringants en mêlée fermée, dominateurs sur les duels, les visiteurs viendront partager les points juste avant la pause, au bénéfice d'une pénalité lointaine de Zack Holmes sur la ligne médiane (6-6, 40 ème). Ugo Mola et les siens pouvaient-ils voir venir avec un banc de touche compétitif où bien les Cistes allaient-ils enfin prendre leurs responsabilités par la suite ? Telle était l'équation proposée de la soirée.

Montpellier dans la détresse

Les Toulousains ont poursuivi leur entreprise sans paraître inquiétés par de timides réactions locales. S'appuyant sur une conquête fiable, appliquant avec détermination les consignes, occupant le terrain avec pertinence, les Haut-Garonnais ont géré à leur main les débats. Acculés dans leur moitié de terrain, les Héraultais concédaient de nombreux mètres face à des attitudes plus déterminantes pour les troupes d'Ugo Mola. Le banc des visiteurs affichait la tendance, l'apparition massive de joueurs-clés ayant finit de renverser la table au moment de prendre les destinées de la rencontre. Antoine Dupont s'échappe au près, Antoine Miquel ramasse le ballon et file en terre promise pour le seul et unique essai de cette confrontation (9-16, 72 ème). Suffisant pour écarter des Montpelliérains timorés, incapables d'inverser un contexte lourd et pesant depuis de nombreuses semaines. Les Toulousains gérant le money-time sans anicroches, demeurent toujours invaincus depuis début Novembre en signant un troisième succès consécutif à l'extérieur en Top14.

Montpellier doit s'attendre à des prochaines heures tendues, ce nouvel échec s'il n'enlève en rien la volonté de produire et une envie d'avancer, démontre toutefois les carences entrevues à de multiples reprises cette saison. Les Héraultais abdiquent une fois de plus dans leur antre, et la question auprès de Xavier Garbajosa et son staff pourrait être évaluée par le président Altrad incessamment sous peu. Toulouse peut s'enorgueillir d'un effectif pléthorique et d'une dimension de qualité jamais démentie. Si Ugo Mola avait opté pour un turn-over, c'est bien de maîtrise et d'assurance qu'il faut souligner pour un énième succès préparant à merveille la réception du Stade Français la semaine prochaine.