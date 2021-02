Il y a des matchs comme ça ou cela ne veut pas. Déjà que la pluie a rendu compliqué toutes les transmissions, il manquait aussi ce petit quelque chose qui fait que l’on se lève de notre canapé sur un beau mouvement collectif et que l’on vibre tout simplement. Ce soir, ce n’était malheureusement pas le cas. Une petite statistique pour illustrer ce préambule. 7 pénalités concédées, 7 en-avant et 4 passes manquées soit un ratio très brouillon du CO en première période.

Mais malgré ce déchet conséquent, le Stade Français a mis beaucoup de temps à récompenser sa domination outrageuse en mêlée et en défense. À chaque fois, une faute de main venait annihiler ses actions de marque. L’éclaircie est venue d’une prise d’intervalle lancée de Pablo Matera pour le premier essai du match (30e). Cette réalisation de l’Argentin permettait à Paris, avec le pied de Seconds, de mener à la pause (13-3).

Et Macalou surgit

On espérait une deuxième période d’un autre ton mais il a fallu encore attendre que l’indiscipline passe un peu. Après le carton jaune pour Tichit avant la pause suite aux trop nombreuses fautes en mêlées, Matera laissait également son équipe à quatorze pour une position de hors-jeu volontaire en zone de marque. Toujours aussi brouillonne, cette rencontre a vivoté au grès des en-avants et phases statiques jusqu’au money time. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le CO existait avec des miettes même si Joris Segonds sécurisait tranquillement la victoire avec son bon jeu au pied (5/7, 14 points). On pensait en rester là et terminer ce week-end de rugby sur notre faim, mais non ! Blessé depuis cette fameuse (et épique) finale d’Autumn Nations Cup face à l’Angleterre, Sekou Macalou surgissait par deux fois pour un doublé complètement inattendu dans les cinq dernières minutes (75e et 81e).

Un deuxième et un troisième essai parisien qui scellaient la victoire du Stade Français (29-9) avec un bonus offensif inespéré. Ultra-dominateurs en mêlées et très agressifs en défense, les joueurs de Gonzalo Quesada réalisent finalement une très belle opération comptable car ils reviennent à hauteur de Lyon (7e). En revanche, le Castres Olympique a craqué en fin de partie et rentre bredouille dans le Tarn avant la réception très importante de Bayonne dans une semaine.