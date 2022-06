Dimanche soir, juste après la victoire contre Montpellier et la cérémonie des adieux aux joueurs partants, Jean-Michel Guillon le Président de l’ASM se montre confiant en l’avenir, malgré le départ du monument local Morgan Parra : "Aujourd’hui ce n’était pas le dernier match de la saison, mais le premier de celle à venir ! Nous avons un nouveau projet qui se met en place et nous vous en parlerons rapidement…"

A peine quatre jours plus tard, c’est dans les salons du Parc des sports Marcel-Michelin que les annonces tant attendues interviennent de la part du Président en poste depuis deux ans, et en présence de Didier Retière, nouveau directeur du développement sportif, et de Jono Gibbes le manager néo-zélandais.

Top 14 - Jono Gibbes (Clermont) qui anime une opposition dirigée avec ses joueursIcon Sport

Pour le président, le cap est clair : "Dès 2023, nous avons la volonté d’être de nouveau dans le top 6 et de jouer le titre de champion. On ne va pas se cacher, l’ambition est là ! Et dès l’année d’après, notre volonté est de jouer la victoire en coupe d’Europe, avec un recrutement en conséquence et des facteurs X à venir…" Un message clair de la direction, mais des paroles aux actes il reste du travail à mettre en œuvre, axé donc à long terme sur la formation maison.

7 nouvelles recrues présentées, pour encadrer un effectif axé sur les jeunes du club

Pour réussir à mettre en œuvre ce projet d’envergure, et en parallèle reconquérir son public, l’ASM a également officialisé ses premières recrues. Et si le renouvellement d’effectif engendre un rajeunissement des troupes clermontoises, 7 recrues viendront apporter leur expérience pour encadrer les jeunes pousses du centre de formation.

Si Anthony Belleau et Jules Plisson étaient déjà prévus depuis plusieurs semaines pour le poste d’ouvreur, les Australiens Alex Newsome et Isae Simone, mais aussi des joueurs maîtrisant les joutes du Top 14 comme Bautista Delguy, Julien Hériteau et Loïc Godener auront pour mission de prendre plus d’épaisseur encore sous le maillot jaune et bleu, aux yeux de Didier Retière : "Ce sont des joueurs qui vont apporter beaucoup sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire et la vie du groupe. Nous avons besoin de remplacer des joueurs qui prenaient beaucoup de place dans le leadership et de renforcer notre effectif en nombre, car nous étions encore quelque peu limité en termes de salary-cap."

Super Rugby - Irae Simone (Brumbies)Icon Sport

Une première base de recrutement qui devrait être complétée dans les semaines à venir selon l’issue donnée aux dossiers Lapandry, Ravai et Fofana, en négociation pour écourter leur bail en Auvergne.

Au sortir d’une saison mi-figue, mi-raisin, l’ASM-Clermont Auvergne veut redevenir un acteur incontournable du rugby français dès la saison prochaine. Et pour créer une nouvelle synergie et développer les premières bases se son nouveau collectif, les Jaunards se sont donnés rendez-vous dès le 18 juillet prochain pour la reprise, avec déjà deux matchs de préparation au programme fin août, avant la reprise du championnat début septembre.