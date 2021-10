Interrogé après la rencontre au micro de Canal +, l'ouvreur international Romain Ntamack (22 ans, 20 sélections), justement celui qui s'était fait intercepter une passe sautée amenant l'essai palois par son alter ego Thibault Debaes, réfutait toute idée de manque d'humilité: "De un, ce n'est pas du tout le style de la maison. De deux, on essaie de trouver des solutions là où elles se présentent mais les Palois ont bien défendu. On a essayé de les prendre sur l'extérieur, ça n'a pas marché. On a réussi à les mettre un peu à mal au coeur de la défense mais ils arrivaient toujours à nous gratter les ballons. Ils ont bien défendu mais en aucun cas nous n'avons eu un manque d'humilité envers eux. Ils ont joué crânement leur chance mais on s'est remis la tête à l'endroit, en deuxième mi-temps."

Pour inverser le cours du match en seconde période, les Toulousains ont justement recentré leur jeu autour d'un défi physique plus direct, autour des avants, limitant les grandes envolées et attaquant les Palois au coeur. Un travail de sappe où leur densité physique a fait la différence et qui a rapidement était payant, avec cinq essais dont trois consécutifs sur groupé-pénétrant en seulement douze minutes (inscrits par Rory Arnold et Anthony Jelonch par deux fois). Après la rencontre, Anthony Jelonch admettait d'ailleurs: "A la pause, on s’est d’abord dit d’arrêter de faire des passes devant la défense et de jeter les ballons. En plus, on les faisait tomber, puis on jouait dans notre camp. Bref, on faisait n’importe quoi. A cause de tout ça, on s’est retrouvé derrière au score. [...] Ensuite, on a voulu garder les ballons et concentrer nos adversaires devant, ce que nous sommes parvenus à réaliser."

Suffisant pour faire céder l'adversaire palois et assurer aux Toulousains une sixième victoire de rang cette saison. Les hommes d'Ugo Mola pointent déjà largement en tête, avec sept points d'avance sur leur premier poursuivant, l'UBB, et treize points sur le septième et premier non-qualifié, Pau.

