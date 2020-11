Godignon : "Forcément, on a des regrets quand ça bascule dans les derniers instants. Ça nous a glissé entre les doigts. Je regrette que cette dernière pénalité (d’Antoine Hastoy) passe sous les barres. Contre les grosses équipes, il faut toujours être constant. C’est une belle leçon. On voulait montrer qu’on est capable de rivaliser. Notre état d’esprit doit être irréprochable, on l’a montré ce soir. On a montré aussi une belle défense. Seize pénalités, c’est trop pour gagner à l’extérieur, même si je suis pas d’accord avec certaines interprétation. C’est comme ça. On a montré de bonnes choses. C’est ce qu’on appelle une défaite encourageante.."

Hastoy : "C’est frustrant car on a fait un bon match. On a tenu jusqu’à la 76e et puis voilà ça va vite, une mauvaise relance, une mêlée, un maul et essai pour le Racing. On avait eu un loupé lors de la première mi -temps de la Rochelle la semaine dernière. Là, c’était beaucoup mieux. On a retrouvé des intentions de jeu. On s'est fait plaisir."