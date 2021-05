Quel est selon vous le tournant du match lors de cette belle victoire du CO à Brive, 33 à 28 ?

C’est sans doute le début de la deuxième période, quand on arrive à marquer deux essais alors que notre équipe évolue en infériorité numérique (carton jaune de Botitu, N.D.L.R.). Voilà, c’est une période qui nous est favorable. Nous jouions bien, sans faire de faute, en étant efficaces. On leur fait mal à la tête. Ensuite, nous commençons à déjouer un peu, on les remet dans le match. Nous nous sommes mis à concéder des pénalités et petit à petit, les Brivistes ont pu revenir dans le match. Nous nous sommes fait peur mais c’est passé. Brive a tout donné aujourd’hui et bravo à eux. On savait que cette équipe était très solide, elle l’a prouvé.

Vous recevrez Toulon, la semaine prochaine, pour jouer votre qualification en phase finale …

On a encore le droit de rêver, même si l’on sait que nous n’avons pas totalement les cartes entre nos mains (une victoire du Stade français contre Bayonne lors de la dernière journée éliminerait Castres, N.D.L.R.). Ce championnat est fou, son verdict ne tombera qu’à la fin de la dernière journée. Il faut y croire, faire notre part du travail contre Toulon et nous verrons bien ce qu’il se passe sur les autres terrains. Ce sera un vrai huitième de finale.

Si on vous avait dit, à Noël, que vous seriez en position de vous qualifier fin mai, vous l’auriez cru ?

Je pense que nous n’étions pas à notre place. Les matchs serrés ne basculaient pas en notre faveur à cette époque. Aujourd’hui, c’est l’inverse.

Avez-vous tremblé au moment de la transformation du dernier essai briviste, qui aurait pu permettre au CAB d’arracher un match nul ?

Assez, oui ! Ce fut un soulagement de voir le ballon passer à côté des poteaux. Une saison ne tient pas à grand-chose : si Abzhandadze avait marqué, notre saison était terminée, nous pouvions faire une croix définitive sur la phase finale dès ce samedi soir. Parfois, il faut un peu de chance … Aujourd’hui nous en avons eu …