La question, posée depuis des semaines, n’a toujours pas trouvé de réponse. Le président de Montpellier Mohed Altrad, interrogé par RMC Sport, a évoqué ce dossier, reconnaissant que Franck Azéma était bel et bien sa priorité pour prendre les rênes du staff la saison prochaine. "Franck nous intéresse, a confirmé le dirigeant vendredi. Le poste l’intéresse. C’est lui-même qui l’a dit. Clermont a déclaré dans la presse qu’il le libérait et qu’il comptait sur quelqu’un d’autre. Je n’ai pas de contact particulier ni de négociation en cours avec l’ASM concernant Franck. Je sais, notamment à travers des agents, que Franck veut sortir. Tout le monde est d’accord pour qu’il parte mais je ne négocie pas avec l’ASM."

L’entrepreneur va même plus loin : "Le job est pour Franck. Mais Franck ne peut pas le prendre. Et je ne peux pas lui donner tant qu’il n’est pas libéré. Juridiquement, on ne peut avoir deux contrats avec deux clubs différents." Pour l’heure, ça bloque même si, comme attendu aussi depuis plusieurs semaines, le Rochelais Jono Gibbes devrait prochainement s’engager pour trois ans en Auvergne. Selon La Montagne, sa venue à l’intersaison pourrait même être annoncée cette semaine. Du côté de Montpellier, si aucun accord ne permettait la venue de Franck Azéma, le MHR pourrait opter pour une solution en interne, autour de Philippe Saint-André et de ses actuels adjoints Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde.