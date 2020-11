Un sursaut d'orgueil était attendu du côté d'Agen après la très lourde défaite le week-en dernier à Bordeaux-Bègles (72-5), la défaite la plus large du SUA dans son histoire dans l'élite française. Avec l'éviction du duo Christophe Laussucq - Rémi Vaquin, les joueurs agenais ont vécu une semaine très particulière avec une autogestion quasi totale. Pas le mieux il faut le dire pour préparer le match face au LOU. Cet électrochoc n'aura malheureusement pas suffi avec, au final, une courte défaite pour la lanterne rouge du championnat 19-16. Une défaite qui inquiète de plus en plus car après huit journées, Agen vient de marquer son deuxième point seulement.

Mais tout n'est pas à jeter pour le SUA qui a quand même montré de belles choses notamment dans le combat. "Il y a de la frustration certes mais beaucoup de fierté" a déclaré Paul Abadie, le buteur du soir côté agenais. "Malgré l'autogestion, on a montré un très bel état d'esprit". En effet, le SUA n'a jamais lâché la corde et ce même à 19-6 en faveur de Lyon. Les Agenais sont su faire l'effort pour revenir à trois points de Lyonnais quand même moyens sur l'ensemble de la rencontre. Un exploit aurait même pu être envisageable sur la dernière action. D'habitude en difficulté, la mêlée a aussi montrer des belles facultées en secouant à plusieurs reprises le pack adverse.

Le nouveau staff après Toulon

Malgré donc un contexte très particulier, les Agenais ont donc fait front et affiché une solidarité à toute épreuve malgré les lacunes en terme de puissance notamment. Le président Jean-François Fonteneau le sent, "il ne manque pas grand chose, il faut juste un peu de patience mais on a été à la hauteur de l'événement". Un moment particulier aussi pour le président du SUA qui était au bord du terrain et qui s'est même mué par moment en un membre du staff.

En parlant de staff, le président a donné quelques indications sur le futur encadrement du SUA. "Les coachs arriveront après le match contre Toulon". Fonteneau s'exclut pas aussi des arrivées en parlant de jokers qui "peuvent être envisageables à condition d'amener une plus-value". Et alors que nous vons annonçions le trio Sonnes-Narjissi-Mirande vendredi soir, le président est clair : "On se dirige vers un staff que vous avez lu dans la presse".

Mais le principal enseignement est que le SUA devra encore passer une semaine comme celle qu'il vient de vivre, en autogestion avec des hommes comme Mathieu Barrau, le préparateur physique et Julien Guiard, le directeur du centre de formation à la baguette. Le prochain match du SUA sera important avec la réception de Toulon samedi prochain (17h30), une défaite précipiterait grandement le SUA en Pro D2.

Par Kenny Ramoussin