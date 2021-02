Des doutes pesaient sur la rencontre Agen - Clermont, qui devait se tenir samedi après-midi (17h45). Finalement, le match est bel et bien reporté suite à la détection de plusieurs cas de Covid-19 côté clermontois. Des tests PCR ont été passés en urgence et finalement, plus de 3 cas positifs auraient été détectés. Alors que les Agenais avaient été touchés par le virus il y a plusieurs jours, ils ne comptent aucun cas dans leurs rangs. La rencontre est décalée au 27 février à 14h45 et sera diffusée sur Canal+.