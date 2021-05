Alors que le président du SUALG Jean-François Fonteneau et le manager Régis Sonnes ont accepté une rupture de contrat à l'amiable, Mathieu Barrau s'est expliqué dans les colonnes de La Dépêche du Midi : "Tout le monde a compris que j'étais arrivé au bout de quelque chose. Et comme je ne suis pas de nature à être un boulet, négatif, que le club aurait traîné la saison prochaine, je m'en vais. [...] J'assume avoir fait partie du naufrage collectif cette saison. Je ne m'échappe pas par rapport à mes responsabilités, mais une grande part de ma décision d'arrêter vient du fait que je ne me voyais pas poursuivre l'aventure avec certains joueurs qui vont rester la saison prochaine et qui ont un état d'esprit à l'opposé de mes valeurs. Il y a des brebis galeuses dans ce club, je n'ai pas peur de le dire et je ne me vois pas fonctionner avec des gens comme cela."