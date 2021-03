David contre Goliath, c’est l’image de ce match ?

Non pas spécialement. Je pense qu’encore une fois on arrive à rivaliser pendant une mi-temps et après ce n’est pas une histoire de David contre Goliath mais plutôt qu’on baisse les bras.

On a eu l'impression que la marche était trop haute, notamment physiquement…

Si mais c’est un constat que nous pouvons faire toutes les semaines. Pour faire un plaquage il n’y a pas besoin d’être un monstre physique pour faire du 100% aux plaquages. Je pense que c’est plus là-dessus qu’il faut que nous nous remettions en question parce qu’à ce niveau si on ne veut pas plaquer, on ne peut pas rivaliser.

Vous aviez pourtant bien débuté les 25 premières minutes…

Oui mais je pense qu’encore une fois c’est le schéma de jeu que nous avons depuis le début de la saison. On arrive à bien tenir pendant 25 minutes, parfois prendre le score, on n’est pas très loin à la mi-temps puis on s’effondre complètement. Il y a un autre constat c’est que nous n’avons plus rien à jouer donc si nous savons qu’on ne gagne pas le match, derrière on a tendance à baisser les bras et ça c’est inadmissible. Nous nous devons de respecter le club, les supporters et franchement ce que nous produisons en ce moment c’est catastrophique.

C’était forcément un match particulier pour toi… (Paul Abadie rejoindra Brive à la fin de la saison actuelle)

C’était spécial mais j’avais abordé cette rencontre comme une autre. Aujourd’hui je suis déçu, c’est plus la défaite d’Agen que la victoire de Brive qui me touche.

Le problème en défense, vous l’aviez déjà évoqué après la rencontre face à Bayonne…

Honnêtement c’est catastrophique. Je pense que la remise en question elle doit être sincère, individuelle parce qu’on a beau se parler rien ne se passe. À un moment donné, quand vous jouez au rugby et que vous ne plaquez pas, vous ne gagnez pas et vous prenez 50 points.

Ce sont les mêmes joueurs qui sont concernés par ce problème de défense ?

Non, je ne cible personne. Tout le monde le sait, on doit être impliqué à 100% dans le club parce qu’il mérite mieux que cela.

Propos recueillis par Yohan Lemaire