Clément Poitrenaud : "Une défaite (contre Lyon, 7-16) et un nul à domicile, ça nous sort un peu de notre bon début de saison (4 victoires sur les 5 premières journées). Très sincèrement, par rapport à l'équipe du CO, aux conditions (fort vent, NDLR), on peut considérer qu'on s'en sort pas trop mal. Il faut essayer de capitaliser sur ça pour faire un bon résultat à Pau. C'est un soulagement d'avoir arrêté cette série de défaites et sur le contenu, on a vu un vrai engagement des joueurs. Il reste un match pour sortir de cette période de doublons sans trop de dégâts."

Maxime Médard : "On sort avec deux points d'un match un peu traquenard. C'est négatif de de ne pas avoir gagné à la maison car quand tu reçois dans un derby et que tu fais match nul, ça ressemble plus à une défaite. C'est forcément une déception. C'est une période délicate avec les doublons mais le moral n'est pas atteint."

Thomas Combezou : "A Toulouse, quand tu es en position de gagner, il faut le faire. On est un peu partagé car on prend deux points mais on sent que l'on aurait pu faire mieux. Il faut quand même rester humble et se contenter de ça. Notre saison est lancée. On progresse de match en match et ça commence à payer. On a retrouvé les valeurs de notre équipe."

Mauricio Reggiardo : "Avec tous ces matches en retard (2), c'est difficile de se situer au classement (10e) mais on prend deux points. C'est bien sûr une très bonne opération. On retrouve un groupe à peu près complet et ça change beaucoup de choses. Pour certains, c'est une bonne réponse. J'entends des commentaires sur mon équipe qui ne me plaisent pas. Oui, on est rugueux, oui on est parfois à la limite mais par contre on ne triche jamais. Le CO a une identité et je voudrais que les gens respectent ça. Je veux bien que l'on dise que mon équipe est pénible. Il y a des gens qui aiment ça. Nous, on est francs et honnêtes et on ne triche jamais. On prend du plaisir à jouer les uns pour les autres et je n'aime pas les clichés sur mon équipe."