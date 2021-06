Qu'il semble loin, le temps des algécos du stade Ange-Siccardi de Berg... En effet, depuis octobre 2020 -et la fin des travaux engagés de concert par Mourad Boudjellal et Bernard Lemaitre courant 2018- l'ensemble du club toulonnais a déménagé à peine 50 mètres plus loin, au "Campus RCT". Nouveau centre d'entraînement du club Rouge et Noir, cet outil de haute-technologie dont le coût s'élève à quelques 12 millions d'euros (10 pour les bâtiments, 2 pour les extérieurs) était l'un des axes de développement prioritaires du nouveau président toulonnais, dès lors qu'il a rejoint l'aventure du triple champion d'Europe. Un temps imaginé sous le nom de "fabrique à champions", puis de "RCT Center", le centre d'entraînement est finalement devenu "Campus RCT" au terme d'un peu plus d'une année et demi de travaux.

TOP 14 - Campus RCT (Toulon)Icon Sport

De quoi enjouer l'ensemble des employés ? Et plus encore, comme nous le confiait Bernard Lemaitre mi-avril : "Au niveau des infrastructures, nous sommes à la pointe : nous faisons partie des 4/5 meilleurs centres d'entraînement au monde, et nous allons continuer à les améliorer", en réhabilitant notamment l'ancienne tribune du terrain en herbe, afin d'en faire un centre de vie "convivial".

Construit en U, pour que les espoirs puissent observer leurs aînés

Imaginé par l'architecte Thierry Ami -en étroite collaboration avec Patrice Collazo- ce nouvel outil avait pour mission d'installer l'ensemble des employés du club dans les meilleures conditions de travail, et de créer une "culture RCT", dixit Bernard Lemaitre ce lundi, afin de permettre à toutes les strates du club de s'identifier à un projet commun.

TOP 14 - Campus RCT (Toulon)Icon Sport

Et dans les faits ? En plein cœur de 5,5 hectares de terrain, le Campus RCT compte : un terrain en herbe (dont la pelouse venue d'Angleterre, en souffrance avec le soleil et la chaleur, fera prochainement place à une herbe sud africaine plus résistante), un terrain synthétique en semi-extérieur (73 mètres de long pour 39 mètres de large) et un bâtiment administratif construit en U. Une forme choisie par hasard ? Que nenni, cette construction doit permettre aux administratifs (aile centrale), aux espoirs (aile de droite) et aux professionnels (aile de gauche) d'avoir une vue imprenable sur le terrain synthétique. Mais plus qu'une simple question esthétique, cette symétrie entre l'aile professionnelle et celle dédiée aux espoirs doit surtout permettre à ces derniers de pouvoir observer leurs "ainés", dans l'objectif de décupler leur motivation afin d'essayer, un jour, de changer d'aile.

TOP 14 - Campus RCT (Toulon)Icon Sport

"Fonctionnellement et esthétiquement, il y a tout"

Côté pro justement, les joueurs Toulonnais bénéficient notamment d'une double salle de musculation, d'une cabine de cryothérapie (qui peut aller jusqu'à -130°C), de deux piscines (l'une à 30°C, l'autre à 8°C pour la récupération), d'un sauna, d'une salle de repos, d'une autre de détente, d'un salon de séminaires, de plusieurs salles vidéos ou encore d'équipements de réathlétisation similaires à ceux que l'on peut retrouver au Cers de Capbreton. Classique pour un club de très haut-niveau ?

TOP 14 - Campus RCT (Toulon)Icon Sport

Et pourtant à des années lumières de ce que pouvaient connaître les joueurs du RCT jusqu'alors. Par ailleurs, au-delà des "indispensables", c'est dans les détails que les dirigeants toulonnais ont essayé d'optimiser le Campus RCT, en plaçant par exemple une balance intelligente à l'entrée de la salle de musculation. Cette dernière permet ainsi aux joueurs de rentrer quotidiennement leur poids, ainsi que leur niveau de fatigue, la qualité de leur sommeil, leurs éventuelles douleurs ou encore leur état d'esprit, ce qui aide les préparateurs physiques à réaliser un suivi individualisé extrêmement précis. Enfin, le club a fait le choix, dans une démarche éco-responsable, de faire installer des fontaines à eau, pour ne plus avoir à utiliser de bouteilles en plastique.

TOP 14 - Campus RCT (Toulon)Icon Sport

De quoi emplir de joie le président ? Depuis la terrasse attenante à son bureau, situé à quelques mètres à peine de l'armoire à trophées du club, et duquel il a une vue plongeante sur la pelouse extérieure, Bernard Lemaître admettait sans modération ce lundi qu'après plus de huit mois d'utilisation, le "Campus RCT" lui apparaissait comme une véritable réussite, avant d'ajouter que "fonctionnellement et esthétiquement, il y a tout". De bon augure pour l'avenir ? Les dirigeants avaient en tout cas l'ambition de placer les joueurs dans les meilleures conditions, afin d'accompagner le groupe à la performance, pour permettre au club de se réinstaller durablement parmi les tous meilleurs du rugby hexagonal. Il appartient désormais aux joueurs d'y parvenir.