Un néo-zélandais à Toulon. Après Tana Umaga deux ans plutôt, Sonny Bill Williams arrive du XIII, il y a fait toute sa jeunesse et sort de quatre ans de NRL sous le maillot des Bulldogs. Son départ d'Australie, et surtout son passage au XV, le rend impopulaire, un sondage en fait l'homme le plus détesté du pays en 2008. Son arrivée à Toulon est très attendue et il ne déçoit pas les supporters. Sonny Bill Williams se fait remarquer lors de sa première apparition sous le maillot rouge et noir. Face à l'ASM Clermont-Auvergne, il inscrit son premier essai. Il démontre un certain talent dans les passes après contact. Le joueur développe un "potentiel exceptionnel" comme le décrit son entraîneur de l'époque Philippe Saint-André.

Pour sa première saison dans l'élite française, l'ancien treiziste termine à la 8ème place avec Toulon. Sa deuxième année est encore meilleure. Avec Umaga, Wilkinson and co, le RCT termine deuxième du championnat français. Un tour de force remarquable mais le club échoue en demi-finale contre Clermont malgré un essai de sa part en fin de match. Sonny Bill Williams emmène aussi son club en finale du Challenge Européen où il inscrit un essai mais le club de la rade perd la rencontre contre les Cardiff Blues. Lors de son passage dans le Var, il dispute 33 rencontres au total et marque 6 essais. Son altruisme et son talent attirent les yeux des Kiwis qui font le forcing pour l'enrôler dans une de ses franchises. En 2011, il refuse une prolongation à Toulon et s'engage avec les Crusaders et Canterbury pour un contrat record. Il dispute aussi la Coupe du monde 2011, qu'il remporte.