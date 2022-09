52 - Carbonel meilleur réalisateur

Avec seize points inscrits lors de la dernière journée à Brive, Louis Carbonel domine le classement des réalisateurs. Avec un total de 52 points, il devance Zach Henry (39 points) et Joris Segonds (38).

2 cartons rouges pour Toulouse cette saison

Le Stade toulousain a déjà subi deux expulsions cette saison en seulement trois sorties : le troisième ligne Alban Placines lors de la première journée à Bordeaux-Bègles, et le deuxième ligne Richie Arnold le week-end dernier à Pau pour un plaquage jugé haut sur Lekima Tagitagivalu, même si la sanction peut sembler sévère. Toujours est-il que Toulouse est du coup l’équipe qui a reçu le plus de cartons rouges depuis l’entame du championnat.C’est d’autant plus vrai qu’aucune autre n’a écopé du moindre carton rouge.

97 matchs joués pour l’Aviron par Boniface et Lamothe

Le pilier bordelais Ugo Boniface en a joué 79 entre 2017 et 2022. Le talonneur Maxime Lamothe en a joué 18 en 2019-2020.

Top 14 - Ugo Boniface (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

10 essais en trois journées pour les Auvergnats

La machine clermontoise est-elle en train de se mettre en route ? Les Auvergnats se classent deuxième meilleure attaque du championnat en termes d’essais, avec dix réalisations en trois journées juste derrière… La Rochelle et ses onze unités. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous ce dimanche soir au stade Marcel-Michelin.

3 bonus en trois matchs pour Brive

Les bonus, qu’ils soient offensifs ou défensifs, ont pris une place importante dans le Top 14 et comptent souvent en fin de championnat. Pour le moment, l’équipe qui en a accumulé le plus est bien le CAB. Les Brivistes ont tout simplement décroché un bonus sur chacune des trois premières journées (un offensif et deux défensifs).

12 points récoltés par Toulon sur les cinq derniers déplacements à Aimé-Giral

Le bastion de l’Usap est une terre hostile. Mais avec trois succès, un match nul et une défaite bonifiée, l’an passé, les Varois ont trouvé un terreau fertile. Pour trouver trace de la dernière défaite sèche des Toulonnais en Catalogne, il faut remonter au 5 novembre 2009 (25-9).