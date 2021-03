L'ancien demi d'ouverture se félicite d'avoir amorcé une nouvelle dynamique dans la capitale : "L’équipe était à la dernière place la saison dernière et nous avons terminé quatrième de la première phase du championnat (...) Il y avait beaucoup de travail, il fallait opérer un changement culturel profond. (...) Plusieurs choses n’étaient pas très claires : où le club voulait aller, quels étaient ses objectifs réels et concrets…" Actuellement huitièmes à sept points de la sixième place, ces Soldats en rose restent en course pour les phases finales : "Nous avons pour mission de nous qualifier pour le Top 6 et nous allons tout donner pour y parvenir dès la première année."

L'ancien boss des Jaguares regarde plus loin, au-delà de cette saison : "Je travaille avec le directeur général du club sur les détails d’un projet à moyen terme. Nos relations sont très bonnes et notre intention commune, celle du club et de moi-même, est certainement de prolonger l’aventure. Pour l’instant, rien n’est fixé dans un contrat. Nous devons opérer un changement profond au sein du club, un changement qui me motive beaucoup et me semble réalisable."