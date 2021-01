Kévin Gourdon est un personnage détonnant dans le rugby actuel. Quand il parle, chose rare, son discours mérite d'être entendu. Ce lundi, le troisième ligne de 31 ans s'est confié dans Midi Olympique avec une sincérité rafraichissante. L'international, proche des 200 matchs en pro, n'a pas oublié d'où il vient : "C’est incroyable. Quand j’ai commencé le rugby, je n’aurais jamais cru jouer autant et, même, dans un seul club. (...) Avec mon gabarit, je ne partais avec aucun point d’avance. Je suis donc très fier par rapport à ça, vraiment. C’est important quand même, deux cents matchs !" Le Clermontois de formation suit désormais son petit bonhomme de chemin loin des projecteurs du XV de France, sa dix-neuvième et dernière sélection remontant à juin 2018. Sans une once d'amertume : "C’était génial, même si on ne gagnait pas. Pour moi, c’était un accomplissement personnel de pouvoir jouer au plus haut niveau. J’essaie d’être le meilleur possible, pour essayer d’y retourner un jour. Si ça ne fonctionne pas, soit je n’aurais pas fait assez, soit ça devait être comme ça. Il n’y a pas de ressentiment à avoir."

Le Maritime d'adoption porte aussi un regard très personnel sur son sport et sur les aléas d'une carrière : "Au début, c’est vraiment une passion. Après, ça devient un travail. Avec l’âge, on a des responsabilités, plein de choses derrière. Beaucoup de gens ne voient que l’aspect positif : le salaire, la notoriété… On vit de notre passion mais ils ne se rendent absolument pas compte de tout ce qu’il y a derrière. Notamment vis-à-vis de nos familles. Ma femme fait un boulot de dingue qui me permet d’être performant dans mon travail. (...) Ça fait des années que je suis dedans donc je sais m’adapter, mais ce n’est pas facile tous les jours."

" J'étais nul parce que je n'avais plus de convictions "



A ce sujet, Kévin Gourdon aborde sa mauvaise passe personnelle, il y a deux ans : "Beaucoup de personnes pensaient que je faisais une dépression et ne comprenaient pas forcément ce qu’il y avait derrière. C’était juste une lassitude de mon travail. J’étais nul parce que je n’avais plus de convictions. Le rugby, ça reste un travail. J’ai réussi à passer cette phase-là. Elle est passée comme elle est venue, bizarrement." Depuis, le polyvalent troisième ligne a retrouvé de sa superbe et est déterminé à savourer, au moins jusqu'en 2022, sa carrière sur les pelouses : "Je vis des moments extraordinaires grâce à ce sport. J’ai rencontré énormément de personnes, j’ai vécu énormément d’émotions fortes. Il ne faut pas cracher dessus." Mais, comme il l'a promis à sa tendre et chère, sa reconversion l'emmènera loin des terrains : "Le rugby aura été un très beau chapitre dans ma vie, mais il ne faut pas abuser non plus. Pendant dix ans, il aura dicté ma vie de famille. Ma femme connaît très bien mon rapport au rugby. Elle n’aura pas la surprise de me voir changer d’avis."