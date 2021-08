Samedi après-midi, les dirigeants du Stade français ont tenu, dans les locaux de Jean Bouin, leur traditionnelle conférence de presse de début de saison. « Depuis mon arrivée il y a quatre ans, disait Hans-Peter Wild en préambule, des choses ont changé. Gonzalo et Thomas ont eu un impact très positif sur le club. Nous nous sommes qualifiés en quarts de finale, nous disputerons la Champions Cup ces prochains mois et in fine, les ambitions n'ont pas changé. » Avant de mettre un point final à sa diatribe, le propriétaire du Stade français tenait aussi à signaler aux journalistes présents : "Mon engagement au club est tenace. S'il m'arrive quelque chose, le sponsorship ne s'arrêtera pas. Ma fondation continuera d'aider le club."

Dans la foulée, le patron sportif Gonzalo Quesada décrivait les contours d'un effectif en partie renouvelé. "Pablo Matera, Gaël Fickou et Jonathan Danty nous ont quittés : ce sont trois énormes joueurs et derrière ça, on a donc cherché des profils qui nous correspondaient. Avec Clément Castets et Nemo Roelofse, deux superbes piliers nous rejoignent. Chez les trois-quarts, Ngani Laumape et Harry Glover sont deux profils très explosifs. […] Notre idée, c'est de ne pas galvauder la Champions Cup. Notre effectif est plus étoffé qu'il ne l'était."

Le manager argentin marquait une pause, poursuivait : "Exceptée la grave blessure de Julien Delbouis (le trois-quarts centre s'est à nouveau blessé lourdement au genou la semaine dernière, N.D.L.R.), tout est au vert. En fait, je suis juste inquiet parce que nous avons gagné nos deux premiers matchs amicaux... Chacun a ses petites superstitions..." Puisqu'il était question du capitaine des Pumas, le directeur général du club Thomas Lombard expliquait : "Pablo reviendra probablement l'an prochain. Il avait envie de montrer quel homme il était à la suite de la période difficile qu'il avait connue. L'Afrique du Sud était une option mais il a trouvé un port d'attache en Nouvelle-Zélande. On a décidé de lui laisser l'opportunité de revenir à l'issue de cette saison de Super Rugby".

Thomas Lombard : "Je tiens à m'adresser aux supporters..."

Lombard donnait alors les orientations du club à court terme : "Pour avancer, disait-il, il faut définir un projet : éduquer, rassembler et innover. On se tourne vers les jeunes, la formation. Nous n'avons pas un centre d'hébergement comme certains clubs mais nous proposons des parcours de vie, l'opportunité de devenir de meilleures personnes. Les grandes écoles avec lesquelles nous avons signé des partenariats ouvriront des portes aux jeunes qui nous rejoignent, c'est certain. La "Stade academy" est quelque chose d'unique dans le rugby ; elle pilotera notre structure éducative".

Quid du retour des fans à Jean Bouin, alors ? Lombard enchaînait : "Il y eut une petite désaffection ces dernières années. Pour faire revenir les gens, nous allons créer plus de spectacle autour des matchs, vous le verrez contre le Racing en ouverture du championnat. Après les rencontres, 1500 personnes pourront venir dans notre bodega et recréer ce qui faisait l'esprit de famille du Stade français". L'ancien centre international tricolore appuyait : "Je tiens à m'adresser à nos supporters : il n'y a pas de risque à venir au stade, tout est fait pour assurer votre sécurité et nous sommes le club ayant même les tarifs d'abonnements les plus bas : nous avons besoin de vous".

Porte d'Auteuil, la conférence de presse se concluait par une pique de Hans-Peter Wild à l'encontre du président toulonnais Bernard Lemaître, à l'origine du plus gros transferts de la saison : "Quand j'ai lu dans la presse les chiffres entourant le transfert de Cheslin Kolbe, je me suis posé des questions... A l'époque où Heyneke Meyer me disait qu'en lui donnant les quinze meilleurs joueurs, on gagnerait le championnat, il se trompait. Monsieur Lemaître (le président du Rct) est nouveau (dans le monde du rugby). Il y a quatre ans, j'étais aussi nouveau et j'ai fait des choses stupides : tu peux acheter qui tu veux, tu n'auras pas forcément une équipe qui gagne".