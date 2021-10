Rebbadj, Lyon-Toulouse, les bonus... Tout ce qu'il faut savoir de la 7ème journée de Top 14

Les matchs :

Samedi 16 octobre : CA Brive-Corrèze - Stade rochelais à 15h00 / Live Rugbyrama

Samedi 16 octobre : Castres olympique - Biarritz olympique à 15h00 / Live Rugbyrama

Samedi 16 octobre : Section paloise - Union Bordeaux-Bègles à 15h00 / Live Rugbyrama

Samedi 16 octobre : USA Perpignan - Stade français à 15h00 / Live Rugbyrama

Samedi 16 octobre : Montpellier Hérault Rugby - ASM Clermont à 17h00 / Live Rugbyrama

Samedi 16 octobre : Rugby Club toulonnais - Racing 92 à 21h05 / Live Rugbyrama

Dimanche 17 octobre : Lou rugby - Stade toulousain à 21h05 / Live Rugbyrama

Les arbitres :

Brive - La Rochelle : R.Poite assisté de B. Rousselet, G. Elias, M. Roche et S. Grellety. Vidéo : P. Pechambert.

Castres - Biarritz : M. Chalon assisté de P. Nuchy, R. Duhau, C. Hueso et C. Vanrechem. Vidéo : C. Marchat.

Pau - Bordeaux : M. Raynal assisté de A. Marbot, S. Boyer, E. Gleyze et N. Roche. Vidéo : P.Bonhoure.

Perpignan - Stade français : L. Cardona assisté de A. Descottes, N. Bridoux et P. Julien. Vidéo : E. Briquet.

Montpellier - Clermont : S. Minery assisté de V. Praderie, T. Mallet, K. Bralley et L.Sebat. Vidéo : P. Dellac.

Toulon - Racing 92 : V. Blasco Baque assisté de P. Brousset, B. Gabaldon et C. Boulay. Vidéo : T. Charabas.

Lyon - Toulouse : L. Ramos assisté de J. Dufort, L. Millotte, R. Aiguebonne et C. Averseng. Vidéo : E. Gauzins.

Les chaînes et commentateurs :

Brive - La Rochelle sur Multisport+ 253. Commentateurs : Philippe Fleys / Dorian Bercheny

Castres - Biarritz sur Canal+ et Multisport+ 254. Commentateurs : Arthur Bourdeau / Romain Amalric

Pau - Bordeaux sur Canal+ et Multisport+ 255. Commentateurs : Nicolas Dupin de Beyssat / Jenny Demay

Perpignan - Stade français sur Canal+ et Multisport+ 256. Commentateurs : Nicolas Souchon / Christophe Miédougé

Montpellier - Clermont sur Canal+. Commentateurs : Philippe Groussard / Cédric Heymans / Romain Lafitte

Toulon - Racing 92 sur Canal +. Commentateur : Bertrand Guillemin / Franck Azéma / François Plisson

Lyon - Toulouse sur Canal+. Commentateurs : Eric Bayle / Marie-Alice Yahé / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Lyon - Toulouse

C'est l'affiche de ce samedi soir, le Lou rugby reçoit les Toulousains toujours invaincus depuis le début de la saison. Si de leurs côtés les hommes de Pierre Mignoni ne font pas un début de saison sensationnel ils postulent tout de même à la troisième place du championnat grâce notamment aux nombreux points de bonus décrochés. Les Stadistes eux, restent l'équipe qui a marqué le plus d'essais depuis le début de la saison malgré quelques failles sur le plan offensif. C'est donc un sacré duel qui s'amorce sur la pelouse du Matmut Stadium entre le leader du Top 14 et des Lyonnais accrocheurs qui ont su montrer qu'ils avaient de réels intentions cette saison.

La stat' : 5, à Lyon, c’est tout bonus !

Seulement deux équipes ont marqué des points à chacune des six premières journées de championnat pour le moment : il s’agit de Toulouse et de Lyon. Tiens, tiens, les deux clubs s’affrontent ce week-end sur la pelouse du Matmut Stadium Gerland. Si les hommes d’Ugo Mola comptent six victoires, les joueurs de Pierre Mignoni ont gagné à trois reprises mais ont surtout glané cinq points de bonus (deux offensifs, et trois défensifs). Il y a seulement lors de la première journée contre Clermont que les Lyonnais de Baptiste Couilloud n’ont pas pris de points supplémentaires. Les deux équipes repartiront-elles du Matmut Stadium Gerland avec des points? Réponse dimanche soir...

Baptiste Couilloud lors du match contre Biarritz le 9 octobre dernier.Icon Sport

Le joueur à suivre : Rebbadj, un retour qui rassemble

Opéré d’une épaule à la mi-juin, Swan Rebbadj est revenu à la compétition lors de la 4e journée de Top 14, alors que Toulon se déplaçait à Perpignan. Un retour progressif, pour que le polyvalent varois retrouve ses sensations et se rassure sur son épaule ? Croyez-vous ! L’international français (3 sélections) a démarré par 80 minutes à Aimé-Giral, avant d’enchaîner par un nouveau match plein à Castres et de réitérer cette performance contre Brive.

Swan Rabbadj lors du match contre Brive le 9 octobre dernier à Mayol.Icon Sport

Comme si son opération et les mois d’absence n’avaient pas eu d’effet sur son rugby, le marathonien du RCT a donc rapidement retrouvé son meilleur niveau. Sauf qu’en plus d’avoir retrouvé sa place d’indispensable dans le XV de départ de Patrice Collazo, le joueur de 26 ans portait même le brassard de capitaine lors de la dernière rencontre. " Swan s’implique au quotidien avec le groupe, a une éthique morale et de travail au-dessus de la norme. Il est dans la performance, l’écoute des autres, appréciait Patrice Collazo mercredi. Ce n’est plus le même joueur qu’avant. Les sélections qu’il a eu l’an dernier lui ont permis de prendre de la confiance, d’avoir plus de certitudes. Aujourd’hui je trouve que son capitanat est à son image : il va parler très peu, mais ça va être ciblé et avoir un impact."

Et que ce soit par son sens du combat, ses mains bien faites et son inépuisable capacité de déplacement, il semble inévitable que la performance de Swan Rebbadj sera une nouvelle fois l’une des clés de la performance toulonnaise face au Racing.