Racing 92 : face à Montpellier, Paris-La Défense-Arena innove

Samedi après-midi, en amont et à la mi-temps du choc entre le Racing 92 et Montpellier, Paris-La Défense-Arena va mettre en avant le sport dans les Hauts-de-Seine en illustrant les nombreuses disciplines disponibles dans le département : escrime, aviron, handball, basket et bien évidemment le rugby. Les spectateurs pourront profiter de nombreuses animations en coursive pour découvrir les différents sports que propose le département à travers un forum des associations. Une coursive sera dédiée à chaque sport : aviron, basketball, handball, escrime et rugby. Les plus curieux auront la possibilité de tester chaque sport proposé dans les couloirs de Paris La Défense Arena et pourront pas la suite s’affilier à un club pour la saison en prenant une licence sportive.