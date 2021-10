Brive - Stade français :

Brive est très solide à domicile. Double vainqueur, le Stadium de Brive devient peu à peu une forteresse. À l'image de leur ouvreur Enzo Hervé, les Brivistes réussissent tout ce qu'ils tentent et la puissance de leurs avants a fait plier plus d'une mêlée adverse. En face, le Stade français vient de décrocher sa première victoire de la saison face au Castres olympique. Nous pensons que le SFP est encore un peu trop court pour aller chercher une victoire en Corrèze.

Montpellier - La Rochelle :

Un des gros chocs de la journée. Le MHR reçoit le Stade rochelais et n'a plus le droit à l'erreur. Défait au GGL Stadium par Toulouse il y a deux semaines, Montpellier est allé s'incliner à Pau, laissant échapper la victoire à cause d'une transformation manquée. Les coéquipiers de Guilhem Guirado doivent se ressaisir ce samedi. Les Rochelais, eux, viennent pour faire un coup dans l'Hérault. Avec une seule victoire au compteur en quatre rencontres, les Maritimes sont en retard et ne devraient pas faire tourner pour ce déplacement, une assurance de voir un match disputé.

Perpignan - Pau :

Perpignan reçoit aussi pour la deuxième fois consécutive. Après Toulon, c’est Pau qui vient se frotter aux Catalans à Aimé-Giral. Dans un rendez-vous important dans la quête du maintien, les coéquipiers de Melvyn Jaminet partent favoris. D’autant que les Palois, victorieux de Montpellier samedi dernier, n’ont plus enchaîné deux victoires de rang depuis les deux premières journées de l’exercice précédent, soit plus d’un an… La dynamique est tout autre en Catalogne, où l’Usap n’a plus perdu à domicile depuis le 14 novembre 2020 (contre Béziers 10-16).

Lyon - Bordeaux :

S'il faut miser sur une victoire à l'extérieur, ce sera pour l'UBB au Matmut Stadium de Gerland. Dans ce duel entre Mignoni et Urios, les visiteurs peuvent créer la sensation. En forme avec aucune défaite depuis trois matchs, les Girondins pointent à la 3ème place du classement et semblent avoir gommer la défaite humiliante à Biarritz. Lyon a encore quelques blessés importants dont Tuisova, leur serial marqueur. En face, l'UBB est au complet avec une infirmerie presque vide. Alors pourquoi pas ?

Biarritz - Toulouse :

Toulouse réussira-t-il la passe de 5 sur 5 ? Seule équipe encore invaincue du Top 14, le Stade toulousain se déplace chez le promu biarrot avec l’intention d’enchaîner une dixième victoire consécutive en match officiel. Les Rouge et Noir n’ont plus perdu depuis la victoire de l’Aviron bayonnais à Ernest-Wallon, le 15 mai dernier… Tiens, tiens, une défaite contre des Basques. Et si c’était cette fois le BO qui faisait tomber les champions de France en titre ? Il n’y a rien d’impossible et les Biarrots l’ont déjà prouvé en venant à bout de l’Union Bordeaux-Bègles et du Racing 92 à Aguilera. Peuvent-ils rééditer pareille performance contre le Stade toulousain ? Et pourquoi pas ! Pour plusieurs raisons : Ugo Mola pourrait profiter de ce déplacement pour faire souffler une partie de son effectif, et notamment ses cadres bien utilisés depuis l’ouverture du championnat. De leur côté, les Basques ont fait tourner à La Rochelle pour préserver certains joueurs en vue de ce week-end. Nul doute que Matthew Clarkin et ses hommes auront préparé minutieusement ce rendez-vous.

Castres - Toulon :

Castres retrouvera-t-il la victoire ? Battu à Paris la semaine dernière, le CO avait fait tourner son effectif en prévision de la réception du RC Toulon. Pour ce match, les Tarnais sont relativement épargnés par les blessures depuis le début de saison. Seuls deux joueurs sont absents : Arata parti en sélection uruguayenne et Onambélé blessé au tendon rotulien. Les Toulonnais, eux, doivent composer sans 10 joueurs et devront affronter la terrible Blue Army.

Clermont-Ferrand - Racing 92 :

Après La Rochelle et Toulouse, Clermont enchaîne par la réception du Racing 92. Un calendrier compliqué que l'ASM doit gérer avec un contexte compliqué. Le club auvergnat a totalement manqué son début de saison et doit désormais rattraper son retard. Ce match face au Racing 92 s'annonce particulièrement intense. En face, les Franciliens devraient mettre au repos Gaël Fickou et Bernard Le Roux. Mais il ne faut pas croire que le club va se déplacer sans intentions. Leur compo probable est quand même impressionnante.

