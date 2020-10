Le suspens a donc été total au Hameau ce dimanche soir, et Lyon pourra regretter sa fin de match à l’opposé de son entame. Car les hommes de Pierre Mignoni pensaient avoir fait le plus dur au moment où Josua Tuisova filait dans l’en-but après une course dévastatrice (69’, 15-29). Cette réalisation, la troisième du LOU dans ce match, était alors synonyme de bonus offensif. Mais la transformation manquée par Léo Berdeu (4 points manqués au pied), sera finalement lourde de conséquence.

Les Rhodaniens peuvent ainsi nourrir des regrets, eux qui ont pris rapidement le large dans ce duel. Outre la pénalité de ce même Berdeu (2’, 0-3), une interception de Charlie Ngatai a permis un rapide premier break (3’, 0-10). Mais depuis le début de saison, Lyon a des soucis en touche et au niveau de la discipline et ces problématiques sont vite réapparues. Au final, ce sont encore trois cartons récoltés et lourds de conséquences pour Chiocci (33’), Sobela (74’) et Kaabèche (79’).

Pau y a cru, Lyon a laissé passer sa chance

Ces deux derniers avertissements sont arrivés après l’essai de Thibault Daubagna qui a quant à lui lancé la révolte, profitant d’une pénalité rapidement jouée (72’, 22-29) et signe d’une équipe paloise qui n’a pas voulu baisser les bras. A 15 contre 13, il y a donc eu un peu plus de « facilité » pour faire la différence, notamment dans le secteur de la mêlée, mais après la sirène et sous pression, les joueurs de Nicolas Godignon n’ont pas tremblé pour inverser une situation mal embarquée.

On a pourtant bien du mal à imaginer comment Lyon a pu laisser passer la victoire qui lui tendait les bras, surtout au regard de sa domination au retour des vestiaires. Le LOU a capitalisé sur son entame durant le premier acte, dans un faux rythme et malgré du déchet, et a semblé dominateur après la pause, à l’image de l’essai de Xavier Chiocci dans la continuité d’une pénaltouche (51’, 12-24). Mais dominer n’est pas gagner, et Lyon manque l’opportunité d’un premier succès à l’extérieur.