Passe d'armes entre Bernard Lemaître et Julian Savea, Ngani Laumape calme le jeu

En conférence de presse ce lundi, à l'occasion du bilan de la saison du RCT et de l'annonce des recrues pour la saison prochaine, le président Bernard Lemaître est revenu sur l'absence de têtes d'affiche parmi les arrivants. Une culture du recrutement de stars qui a longtemps été le modèle toulonnais, sous la présidence Mourad Boudjellal.

A ce sujet, Lemâitre révèle qu'il a tenté de faire venir au centre "un joueur très, très impressionnant". Sans succès. "Je crois que l’on était dans les clous étant donné notre proposition. Mais finalement, non pas le joueur mais sans doute son épouse, a préféré une autre ville que celle de Toulon comme cadre de vie. Cela a certainement influencé le joueur." Sans le nommer, Lemaître parle ici du trois-quarts centre all black Ngani Laumape (28 ans, 15 sélections), qui s'est finalement engagé en faveur du Stade français, dont il portera les couleurs à compter de la saison prochaine.

Savea: "La réputation du RCT sur le traitement qu'il inflige à ses joueurs parle d'elle-même"

Pour Bernard Lemaître, un autre facteur serait intervenu dans le choix du joueur: la mauvaise publicité faite au RCT par un autre All Black, Julian Savea (30 ans, 54 sélections), dont le passage dans le Var (2018-2020) restera un échec. A son départ, Savea n'avait pas caché avoir peu goûté son expérience dans le Var et dissuaderait depuis ses compatriotes de rejoindre le RCT. Dont Laumpape, donc. A ce sujet, Lemaître glisse: "Certains propos tenus par l’un de ses anciens collègues All Black, qui nous a quittés, ont pu le faire réfléchir. Ce joueur est allé ailleurs. On le regrette car on a fait un énorme travail pour essayer de le faire venir. "

Alerté sur ces propos, qui lui ont valu quelques insultes sur les réseaux sociaux, Julian Savea a violement réagit sur son compte Twitter: "Je n'ai pas eu besoin de convaincre qui que ce soit de ne pas signer au RCT. Sa réputation sur le traitement qu'il inflige à ses joueurs parle d'elle-même, je n'ai pas besoin d'en rajouter." En réponse, c'est Laumape lui-même qui est intervenu pour calmer le jeu. "Julian ne m'a dit que des bonnes choses à propos de Toulon. Avec ma partenaire, nous avons simplement choisi d'expérimenter la vie parisienne. Il n'y aucunement besoin de ces propos plein de haine".