Mathieu Raynal au sifflet pour la finale

Il sera assisté de Thomas Charabas et Jonathan Dufort qui officieront comme juges de touche. Philippe Bonhoure sera à la vidéo.

"Mathieu Raynal a toutes les qualités et l'expérience nécessaires pour faire que ce moment soit un moment intense", a expliqué Franck Maciello, le DTNA, Nous avons une grande confiance en lui et son équipe pour faire vivre une belle finale aux deux équipes et aux spectateurs ! Que la finale soit belle !"