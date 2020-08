Jauge de spectateurs maintenue à 5.000 personnes jusqu'à fin octobre - avec possibilité de dérogations préfectorales -, cluster au Stade Français qui a dû annuler son match, comme Carcassonne (D2) après la découverte d'un cas positif dans son effectif... Le rugby professionnel français espérait un meilleur contexte économique et sportif pour son retour sur le terrain, à trois semaines de la reprise du Top 14 et de la Pro D2. Dans des stades parsemés de spectateurs et avec un protocole strict, l'essentiel pour les entraîneurs était de pouvoir jouer, et de ne pas voir les infirmeries se remplir après 5 longs mois sans matches.

Toulon, qui avait ménagé ses trois stars du pack (le champion du monde sud-africain Eben Etzebeth, le capitaine du XV de France Charles Ollivon et Sergio Parisse), a vu deux de ses demis internationaux se blesser sans gravité: l'ouvreur Anthony Belleau (dos) a été remplacé prématurément par Louis Carbonel et le demi de mêlée Baptiste Serin (genou) a terminé la rencontre contre Grenoble (38-38) en boitant. Toulouse s'est évité ce risque en laissant au repos la charnière N.1 du XV de France, composée d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack. Ce qui a permis à Thomas Ramos de s'illustrer en tant que buteur face à Béziers, vieille gloire du championnat dépassée dans l'Hérault (43-21).

Leader du Top 14 avant l'arrêt définitif de la saison, Bordeaux-Bègles a également surclassé un illustre club de D2, Biarritz (48-12). L'ouvreur Matthieu Jalibert, N.2 derrière Ntamack dans la liste du sélectionneur Fabien Galthié, s'est montré à son avantage dans la gestion du jeu. La menace du Covid-19 pèse toujours comme une épée de Damoclès au-dessus des clubs. Deux membres de l'effectif d'Oyonnax Rugby ont ainsi été testés positifs et le match que devait disputer leur équipe à Nevers, autre équipe de ProD2, le 20 août a été annulé, a annoncé vendredi le club de l'Ain.

Résultats des premiers matches préparatoires vendredi