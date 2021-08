L'UBB va jouer un à Pau son dernier match amical, pardon "match de préparation" a expliqué Christophe Urios. Les Bordelais ont communiqué une équipe en bonne et due forme qui dit forcément quelque chose. “On va réduire un peu la voilure par rapport à la semaine dernière, explique le manager Christophe Urios. Ce sera un match un peu différent. Nous n'avons pas donné deux équipes comme à Lille. Après, on coachera. On a pris 28 joueurs, je ne sais pas si tous joueront.“

Les Bordelais auront le sentiment d'être attendus par une équipe qui jouera son premier match à la main. "Ce sera un vrai test, les gars le préparent comme ça", poursuit Urios qui estime que son équipe est "dans les clous aussi bien au niveau du physique que du jeu qu'on veut mettre en place" en termes de préparation. "On a coché les cases qu'on voulait." Après la saison passée réussie, le coach avait peur de voir ses hommes dans la facilité. "J'ai été assez rassuré à ce niveau. Je n'ai pas la sensation de voir une équipe qui a moins faim."

Gatien Massé, un joueur "fiable"

Pour ce qui est de l'effectif proprement dit, les Bordelais seront privés de Geoffrey Cros (genou), Jean-Baptiste Lachaise (genou), Jandre Marais (quadriceps) ainsi que Jules Gimbert sérieusement blessé au Tournoi à sept. Romain Buros, et Ben Tameifuna sont au repos en tant qu'internationaux. Santiago Cordero, Guido Petti et Joseph Dweba sont pris par le rugby championship. Lasha Tabidze, Nathanael Hulleu et Yoram Moefana seront pris par la troisième étape du Supersevens.

Dans l'équipe qui débutera à Pau, le jeune ailier Gatien Massé sera titulaire. Il a marqué des points ces dernières semaines. "Je le trouve fiable, bon efficace en amical contre Biarritz. Il était encore couvreur, sur les toits, il n'y a pas si longtemps. Il sait ce que c'est que la vraie vie", a commenté le coach de l'UBB. Il fait partie des gamins sur qui l'on compte. "Oui, il y a des jeunes qui sont intéressants. Ceux qui étaient là sont arrivés très près. Ceux qui sont arrivés sont câblés pour le haut niveau comme Louis Bielle-Barret ou Pierre Bochaton, même s'ils ont besoin de travailler physiquement." Pour la première journée du Top 14 , l'UBB se rendra chez le promu, Biarritz qu'elle a déjà affronté et battu en match de préparation la semaine passée à Lille.