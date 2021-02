Libérés par le XV de France, Kolingar, Pesenti et Aldegheri pourront jouer en Top 14 ce week-end

C'est l'avenant n°5 à la convention qui régit les relations FFR-LNR qui le précise, à propos de l'organisation de ce Tournoi des 6 nations 2021 et de la mise à disposition des joueurs.

"S’agissant des joueurs figurant dans le groupe des 31 joueurs sélectionnés pour la période de sélection débutant le 21 février, [ils] ne sont pas autorisés à être alignés par leur club lors des matches de Top 14 programmés lors du weekend du 20 février."

Aldegheri, Kolingar et Pesenti, qui figurent plus dans le groupe France pour le rassemblement du dimanche 21 février, sont donc autorisés à jouer en Top 14 et à la disposition de leur club.

Pour les nouveaux venus (Rebbadj, Bamba, Gros) en revanche, leurs clubs devront se passer de leurs services ce week-end.