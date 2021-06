Comme il est de tradition depuis l'arrivée de Bernard Lemaitre à la tête du club Rouge et Noir, le RCT organisait ce lundi en fin de matinée sa traditionnelle conférence pour tirer un trais sur l'exercice révolu, et évoquer celui à venir. Et sur le bilan de la saison 2020/2021, terminée prématurément à une décevante 8e place, Bernard Lemaitre comme Patrice Collazo n'ont pas caché l'évident "échec" vécu par l'ensemble du groupe.

Au président de revenir longuement sur cet exercice : "Durant 70% de la saison, nous avons été entre la 6e et 3e place. Voilà pourquoi nous étions remplis d'espoirs. D'autant qu'avec les retours des internationaux, de joueurs victimes de longues blessures ou de ceux touchés par la Covid-19, nous avions espoir de bien nous comporter dans les phases finales... Sauf que tout le monde connaît la conclusion : c'est un échec. La conséquence de défaites que nous n'aurions pas dû connaître, comme celles face à Bayonne, chez eux comme chez nous. Ces 8 points nous manquent cruellement à la fin. Puis au-delà de cela, trop de matchs ont insupporté tout le monde, ont questionné les journalistes et les supporters à juste titre. Je pense à des matchs perdus avec 40 ou 50 pions... Ces choses ont une signification : notre état d'esprit ne se manifeste pas à certains moments... Bref, dans ces conditions nous ne sommes pas Toulon. Toulon c'est une certaine éthique de comportement sur le terrain, connue et qui fait la réputation du club, et nous voulons la retrouver très vite. Je parle pour moi, mais il n'y aura pas de deuxième saison comme celle-ci."

"Il n'y aura pas de deuxième saison comme celle-ci"

Un discours qui faisait sens chez son manager, Patrice Collazo : "Les objectifs n'ont pas été atteints, c'est une certitude. Nous avions deux objectifs : atteindre la finale du Challenge européen, et nous nous sommes donnés les moyens de le faire. Mais ce jour-là nous sommes tombés sur une très belle équipe de Bristol, qui pourrait d'ailleurs devenir championne d'Angleterre dans deux semaines. Ensuite, nous voulions qualifier le club, et nous n'y sommes pas parvenus. À ce moment, il faut faire le bilan, tirer des conclusions : on n'a pas su avoir de continuité dans la performance et dans l'attitude. Ce serait trop simple de désigner les joueurs, mais le premier fautif c'est moi. Le cadre que j'ai instauré autour de l'équipe n'était pas adapté au groupe sur toute la saison. Nous y sommes parvenus par moment, ce qui explique certains matchs et ce qui nous a permis d'être 70% du temps dans les six. D'ailleurs nous avons battu toutes les équipes du top 6, hormis La Rochelle. Mais nous avons manqué de consistance dans la performance et l'attitude. Le cadre n'était pas bon, et la saison prochaine il faudra changer beaucoup de choses", expliquait le manager toulonnais, qui reconnaissait s'être posé la question de son avenir sur la rade, avant de faire le choix de renfiler le costume, afin de faire de cette saison manquée une force pour l'avenir.

"Il n'y aura pas deux saisons comme cela. Quand on est à Toulon, on se doit de montrer une éthique morale forte envers soi-même, envers le club. Il y a des choses à améliorer dans le futur."

10 recrues officialisées, le club cherche encore deux trois-quarts

Désormais tourné vers la saison à venir, Patrice Collazo a présenté les différents mouvements au sein de l'effectif toulonnais. Dans les grandes lignes, le Seynois a expliqué qu'il comptait penser différemment son groupe, en comptant sur "un socle de joueurs dédiés exclusivement au club." , afin de permettre aux internationaux d'être considérés comme "une plus-value pour l'équipe quand ils seront là, mais pour ne plus dépendre de ces joueurs." En somme : s'appuyer sur les internationaux quand ces derniers seront laissés à disposition, mais ne plus être dépourvus de solution en leur absence.

Pour ce faire, le club Rouge et Noir a officialisé dix arrivées : Kieran Brookes (pilier droit, 3 saisons), Quinn Roux (deuxième ligne, 2 saisons), Adrien Warion (deuxième ligne, 3 saisons), Lopeti Timani (deuxième ou troisième ligne, une saison plus une en option), Cornell Du Preez (troisième ligne, 3 saisons), Julien Blanc (demi de mêlée, 3 saisons), Jules Danglot (demi de mêlée, 3 saisons), Mathieu Smaïli (ouvreur, retour de prêt), Jiuta Wainigolo (ailier, 3 saisons) et Thomas Salles (arrière, 2 saisons), alors que Toulon cherche encore deux joueurs, (un trois-quart centre et un trois-quart polyvalent). Patrice Collazo a par ailleurs annoncé la prolongation de Sergio Parisse pour une saison. S'il a un temps été question que le numéro 8 italien devienne entraîneur/joueur, il semblerait que ce dernier ait finalement préféré ne porter qu'une seule casquette.

"La barre sera mise très haute, à nous d'être à la hauteur de ce que doit être le RCT"

Enfin, au niveau du staff, Eric Dasalmartini deviendra directeur technique de la formation, Maxime Petitjean intégrera officiellement le staff en qualité d'entraîneur de la "stratégie du jeu au pied et de la technique individuelle" et Julien Dupuy a prolongé son contrat d'une saison, alors que le RCT continue de chercher un dernier adjoint, qui pourrait être "un coach de la défense, également en charge du développement du joueur", selon Patrice Collazo. Les derniers détails devraient se régler dans les prochaines semaines, puisque la saison du RCT reprendra le 19 juillet.

S'en suivra un match amical contre le LOU (Mayol, le 20 août). Les Toulonnais partiront ensuite en stage du 23 au 27 août, avant une deuxième rencontre amicale contre Toulouse, le 27 août. De quoi lancer la saison qui doit désormais permettre à Toulon de retrouver durablement sa place dans le gratin du rugby hexagonal ? S'il a reconnu avoir été particulièrement touché par l'issue de la saison, c'est un Patrice Collazo déterminé qui s'est présenté à la presse, affirmant que les "objectifs doivent être très élevés" pour la saison à venir, et d'ajouter que "la barre sera mise très haute, à nous d'être à la hauteur de ce que doit être le RCT, sur le plan du jeu et de l'attitude." La promesse d'un lendemain meilleur ? Premiers éléments de réponse début septembre.