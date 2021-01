Le mea culpa de M. Marchat après la rencontre Racing-UBB

A l'approche de la fin du match, alors que les Racingmen étaient menés d'un point et se dirigeaient vers une seconde défaite à domicile en deux semaines, les hommes de Laurent Travers poussaient à l'entrée des 22 mètres girondins. Machenaud éjectait alors un ballon pour… personne, si ce n’est l’arbitre M. Marchat. Lequel arrêtait alors le jeu et donnait une mêlée avec introduction en faveur de l’UBB.

À raison ? Cédric Marchat revient sur cette action litigieuse et reconnaît une erreur, ce lundi dans les colonnes de Midi Olympique : « Si je suis totalement clair et transparent, j’aurais dû rendre le ballon au Racing 92. La règle dit exactement ceci : « Si le ballon ou le porteur du ballon touche l’arbitre et qu’aucune autre équipe n’en tire avantage, le jeu se poursuivra. Si une équipe bénéficie d’un avantage sur le champ de jeu, une mêlée ordonnée sera accordée avec introduction à la dernière équipe ayant joué le ballon. » Dans notre cas, la situation a bien profité à une équipe puisqu’elle a permis aux Bordelais de récupérer le ballon. Si le ballon ne m'avait pas touché, il aurait rebondi et, qui sait, il aurait pu rester en possession des Racingmen. J'arrête donc le jeu. Sur cette action, le ballon heurte mon tibia, roule au sol et un Bordelais se couche dessus avant que je n’arrête le jeu. Dans mon esprit, c’est donc le rouge qui a joué le ballon en dernier. Et je rends la mêlée à l’UBB. En réalité, il fallait rendre le ballon à la dernière équipe qui a touché le ballon avant qu’il ne me heurte. Donc mêlée blanche. Sur le coup, le fait que la passe ne soit à destination de personne m’a sûrement influencé. Mais j’ai fait une erreur, je le reconnais. »

Un échange apaisé avec Laurent Travers

Une démarche de mea culpa à son honneur. Cette situation, il reconnaît d'ailleurs l'avoir évoquée avec Laurent Travers, entraîneur du Racing 92, au terme de la rencontre. « Il est effectivement venu me voir pour m'en parler. Je lui ai expliqué le cheminement de ma décision et qu'on verrait si je m'étais trompé. Effectivement, je me suis trompé, je le reconnais. Mais cet échange avec l'entraîneur du Racing était très cordial. D'ailleurs, il a reconnu que le match ne s'était pas joué sur ce fait de jeu. »