L’antisèche : Le duel d’ouvreur tourne à l’avantage du MHR

Le résumé :

Après deux minutes, une pénalité contre Van Tonder est sifflée. Il n'est pas sorti de la zone de plaquage et Foursans Bourdette de 50 mètres face aux poteaux ouvre le score pour le MHR. Douze minutes plus tard, Lopez égalise à 3-3 sur pénalité, avant que Reinach ne s'échappe à la sortie de la mêlée et entre dans les 22 mètres adverses à la 18e minute. Il perd le ballon dans la foulée mais Monsieur Castaignède revient à une pénalité en faveur des Héraultais lors de la mêlée fermée. Louis Foursans, 18 ans, ajuste la cible et le MHR repasse devant (6-6). Mais l’indiscipline est du côté des hommes de Xavier Garbajosa en ce début de partie. Willemse est pénalisé pour une charge à l’épaule et permet à Lopez d’égaliser (6-6, 25e). Dans le mano a mano entre les buteurs, Foursans répond du tac au tac et le MHR est de nouveau devant (6-9, 27e). À sept minutes du terme de la première mi-temps, l’ouvreur héraultais donne six points d’avance à ses coéquipiers via une nouvelle pénalité due à une faute de Lee dans un ruck (12-6). Gourmands, les Clermontois perdent une cartouche alors qu’ils auraient pu prendre les points et le MHR se dégage. Sur l’action qui suit, Moala ne libère pas et Montpellier file en touche. Le ballon est joué, et Falatea est pénalisé par l’arbitre, car il n’était pas sur ses appuis. Louis Foursans ne se fait pas priver et permet à Montpellier de mener 15 à 6 à la pause.

Au retour des vestiaires, bis repetita. Vahaamahina est sanctionné et Foursans continue sa promenade au pied avant que Lopez ne l’imite avec l’aide du poteau (9-18, 48e). À force d’être rappelé à l’ordre par Mr Castaignède, Étienne Falgoux est expulsé pour dix minutes alors que Foursans fait un 7/7 (9-21, 54e). Mais Clermont ne lâche rien et Lopez enquille trois points. Il est lui aussi à 100% ce soir (4/4). En touche, Ouedraogo vole une quatrième touche à Clermont alors que les Jaunards étaient à 5 mètres. En conquête, l’ASMCA n’y est pas (63e), mais dans le jeu, Bismarck du Plessis est sanctionné et permet à Lopez de ramener Clermont à 6 points (15-21). Fourcade déblaye de manière illicite et Foursans manque la cible pour la première fois de la rencontre à près de 50 mètres. Clermont tente de forcer la décision en fin de rencontre, mais se fait voler les ballons en touche ou contester les balles à terre et le MHR se dégage systématiquement. Le score n’évoluera pas et Montpellier s’impose à Clermont (15-21).

Le fait du match : Clermont trop pénalisé pour espérer mieux

On le sait, le rugby commence devant et ce soir, on n’en a une nouvelle fois eu la preuve. L’indiscipline de Clermont lui a coûté cher, très cher dans cette partie. Les hommes de Franck Azéma ont été pénalisés pas moins de 12 fois dans cette rencontre, et se sont exposés à la botte de Louis Foursans. Autres secteurs où l’ASMCA peut avoir des regrets, la mêlée et la touche. Trois mêlées perdues et six touches volées par Montpellier (dont 4 dans les 22m héraultais) ont privé Clermont de la victoire à domicile. Du reste, des imprécisions çà et là font que Clermont ne pouvait rien espérer de mieux.

Le joueur : Foursans pour cent des points de son équipe

Louis Foursans, auteur d’un 7/8 au pied, a été magistral. Du haut de ses 18 ans et de son physique de crevette (1,70m, 80 kg), il a paru très mature pour son jeune âge et a inscrit tous les points du MHR ce soir. Dans la maîtrise, l’occupation au pied et l’animation offensive, il a été impérial. La pression a glissé sur lui ce soir, et après la rencontre, il déclarait : "Beaucoup de joie après des dernières semaines compliqués. On voulait faire un gros coup ici et ce soir, on est très heureux. Il y a eu un gros travail des avants, ils font beaucoup de bien ce soir. Quand on travaille bien la semaine et que ça marche le week-end, on est content. J’ai été intégré lors de la prépa d’intersaison, et avec les blessures et la trêve internationale, Xavier nous laisse du temps de jeu à nous les jeunes. On savait que ça allait être dur, mais on s’était beaucoup parlé et on avait vraiment visé ce match. Il fallait une victoire pour nous relancer dans ce Top 14. Celle-ci va nous faire du bien."

La question : Le MHR a-t-il enfin lancé sa saison ?

En grosse difficulté cette année, Montpellier a enfin gagné loin de ses bases et monte à la dixième place. Dans un match où tout n’a pas été tout rose pour le MHR (pénalisé 13 fois ce soir), la conquête a été en revanche un vrai motif de satisfaction. Porté par l’insouciance de son jeune ouvreur et le talent de ses gratteurs, les troupes de Garbajosa ont-elles enfin lancé leur saison selon vous ? Venez nous le dire dans le sondage ci-dessous.