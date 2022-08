La Rochelle : "Rentrée des classes" pour les champions d’Europe

C’est un staff au complet (O’Gara mais aussi ses adjoints chargés des avants Gurthrö Steenkamp, Donnacha Ryan et Romain Carmignani et celui des trois-quarts Sébastien Boboul) qui s’est présenté devant les médias dans la salle de presse du centre d’entraînement du Stade rochelais, situé à quelques encablures du stade Marcel Deflandre. Tout sourire, portant un polo neuf comme lors d’une rentrée des classes traditionnelle, avec l’étoile de champion d’Europe brodée au-dessus du logo, les cinq techniciens ont présenté leur travail pour leur an 2.

O'Gara a insisté assez longuement là-dessus. Il est content de pouvoir travailler avec un staff certes réduit, mais inchangé par rapport à la saison passée. "Ce n’est que notre deuxième année ensemble. Ce qui est clair, c’est que nous sommes un groupe d’entraîneurs avec plus de confiance. On se connait donc notre préparation de la saison a été meilleure… On reste un jeune staff. On souhaite progresser. Notre statut a changé avec le titre de champion d’Europe. Avoir le même staff permet de travailler avec de la précision. Oui, c’est le bon mot ".

Ce lundi, les Rochelais entamaient leur cinquième semaine de préparation, qui se conclura par une rencontre jeudi soir face au Stade français. Ils reviennent d’un stage à Cauterets dans les Hautes Pyrénées, qui a été semble-t-il important pour l’intégration des recrues. De recrutement, il en a été beaucoup question lors de cette "rentrée des classes". La Rochelle a été actif sur le marché des transferts l’an passé. Cela a marqué les esprits. Il fallait expliquer ce choix. "Cela permet d’avoir pas mal de compétitivités lors des séances. On va avoir des décisions plus difficiles à prendre pour les compositions", glissait O’Gara. Son adjoint Sébastien Boboul, explicitait ses propos "On espère avoir le groupe le plus compétitif et le plus large. Il nous faut un effectif conséquent. La saison passée, on s’est rendu compte sur certaines rencontres, qu’il nous manquait des joueurs. Quand on a tout le monde, une compétition s’installe sur le terrain, et nous pouvons compter sur des séances d’entraînement de très grande qualité".

Bref, La Rochelle n’a pas perdu son ambition, et veut poursuivre sa marche en avant même si son manager refusait de voir plus loin que le début de saison. "Il n’y a que deux matchs dans ma tête. Montpellier et après Lyon. Le reste ce n’est pas encore intéressant. L’objectif ? C’est d’être le meilleur possible. On ne connaît pas notre limite. La saison dernière dans le championnat, nous avons trop fait le yoyo. Il faut résoudre cela mais dans le Top 14, il y a aussi d’autres grandes équipes".

Un peu plus tard, sur la pelouse synthétique du centre d’entraînement, le pilier droit Uini Atonio se montrera un peu plus loquace sur le sujet. "Le but est de continuer à progresser chaque saison, et quand on en débute une, c’est pour remporter au moins un des deux titres". Les adversaires rochelais sont prévenus, le titre de champion d’Europe a été bien fêté, mais digéré. "La saison dernière est terminée, ce n’est pas intéressant d’y repenser. On est hyper fier de ce que l’on a fait, mais c’est le passé. Nous avons un nouveau groupe, une nouvelle aventure. On ne va jamais oublier ce qui s’est passé, c’est gravé pour toute notre vie, mais on doit passer à autre chose comme trouver la recette pour gagner le bouclier", concluait avec le sourire Ronan O’Gara. La réception des champions de France, Montpelliérains en ouverture du Top 14, permettra d’y voir plus clair.