Julian Savea n'épargne pas le rugby toulonnais

"La ville me manque et mes amis. Mais, en toute honnêteté, le rugby ne manque pas" a répondu le joueur à un supporter qui lui demandait "est-ce que Toulon te manque?". Quelques tweets plus loin, Savea confie, en opposition, avoir retrouvé la joie de jouer depuis son retour en Nouvelle-Zélande. "C'est incroyable, il y a longtemps que je n'avais pas été aussi heureux de jouer au rugby." Visiblement, il ne garde pas un excellent souvenir de son passage au RCT...