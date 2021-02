On imagine toute votre fierté au regard de la débauche d'énergie consentie par vos joueurs pour arracher la victoire ?

Oui, la dernière action a duré plus de deux minutes mais les gars ont lâché tout ce qu'ils avaient en défense pour pouvoir les arrêter. Il y a eu la volonté de se relever, de se battre ensemble. J'étais stressé car je voyais que l'équipe fatiguait. Le carton nous a fait mal physiquement et c'était dur. Mais l'équipe a tenu.

Qu'est-ce qui vous a plu dans la prestation des vôtres ?

L'équipe a été agressive et bonne en conquête. Les gars ont été disciplinés, aussi, avec onze pénalités. Il ne fallait pas trop donner de munitions à une équipe comme l'UBB. Nous avons aussi été performants dans les airs. Il y a un bon collectif qui travaille bien depuis un moment. Ça fait plaisir de voir que le groupe est homogène et que tout le monde peut se battre pour du avoir du temps de jeu.

C'est un nouveau succès face à une grosse écurie à domicile. Que représente-t-il ?

Même s'il y a des blessures, l'UBB reste une très bonne équipe. Simon Desaubies est un bon 10, il y a deux neuf internationaux... Pouvoir la battre sur l'engagement, sur la solidarité, c'est un gros pas en avant pour nous. Quand on regarde les autres résultats, ça nous aide dans notre volonté de maintien.

A quel point ce succès importe-t-il pour votre saison ?

C'était une victoire nécessaire, comme pour tout match à domicile. A l'heure actuelle, on ne regarde que le maintien et, aujourd'hui, c'est un grand pas d'effectué pour le maintien.