Les récentes performances de Melvyn Jaminet en équipe de France, au fil de la dernière tournée d'été des Bleus en Australie, n'ont laissé personne insensible, et surtout pas les gros bras du Top 14. Cette semaine, nos confrères de l'Indépendant rapportaient donc que l'arrière de l'Usap (22 ans), sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2023, était aujourd'hui devenu la cible du Stade toulousain pour la saison 2022/2023. Nous sommes en mesure de confirmer ces informations, les Rouge et Noir souhaitant dès à présent préparer « l'après Médard », celui-ci ne se trouvant pus qu'à quelques mois d'une fin de carrière. Toulouse n'est d'ailleurs pas le seul club en lice pour enrôler Jaminet puisque dernièrement, le Racing 92 vient de sortir du bois dans le but d'épauler Kurtley Beale, le seul arrière du club ciel et blanc, au fond du terrain.

Pour autant, une rumeur a récemment enflé dans le microcosme et, vendredi soir, un coach de Top 14 puis un président de club nous rapportaient que le Stade toulousain souhaitait engager Melvyn Jaminet dès maintenant et après avoir racheté les trois années de contrat du joueur pour 500 000 euros. Info ou intox ? « C'est une fake news, nous confiait ce week-end un dirigeant catalan, très au fait de ce dossier brûlant. On ne laissera pas partir notre meilleur joueur cette saison. En revanche, le problème se posera dans un an. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sujet ». Si le Tricolore Melvyn Jaminet devrait bel et bien disputer bel et bien la saison 2021/2022 avec l'Usap, il ne sera opérationnel qu'à la troisième journée de championnat (déplacement à Lyon) et manquera donc les deux premiers matchs, autrement plus importants, face à Brive et Biarritz. C'est la rançon de la gloire...