Jacky Lorenzetti: "Des choses vont devoir changer"

Quel sentiment cette défaite vous laisse-t-elle ?

La première chose est de féliciter les Rochelais, auteurs d'une superbe partie et plus globalement, d'une superbe saison. Nous ? On finit troisième et c'est notre place, voilà tout.

Qu'avez-vous pensé du match ?

Nous avons été broyés en mêlée, pris dans le jeu, dominés sur les duels... Bon... Des choses vont devoir changer.

Comment ça ?

Cette saison est un échec et on ne peut s'en satisfaire. On est en pleine remise en questions : a-t-on abusé des jeunes ? Aurait-on dû faire jouer davantage les anciens ? Je ne sais pas... Je ne peux même pas dire que c'est un manque d'envie puisque les gars ont tout donné : Teddy Baubigny a un doigt cassé, Kevin Le Guen souffre d'une luxation à l'épaule, Cedate Gomes-Sa est blessé et Donnacha Ryan a le visage ouvert sur cinq centimètres...

De quels changements voulez-vous parler, alors ?

Il n'y aura pas de chasse aux sorcières et quitte à me répéter, je renouvelle ma confiance indéfectible en Laurent Travers. Parce que c'est un entraîneur qui a du cœur et moi, je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un ayant le cœur sec. (il marque une pause) Laurent exprime des valeurs humaines et peut-être est-ce aussi une faiblesse.

Pourquoi ?

La gentillesse est parfois confondue avec de la faiblesse.

Sur quoi Laurent Travers est-il trop « gentil » ?

Il a un énorme respect des joueurs. L'affection qu'il a pour certains fait qu'il privilégie parfois les qualités humaines de certains aux qualités physiques et techniques d'autres.

Nous entendons que Laurent Travers ne soit pas menacé. Pourriez-vous néanmoins lui adjoindre quelqu'un ?

Non. Un patron, il est exclusif.

Ne manquez-vous pas néanmoins d'un Will Skelton ?

Je m'enorgueillis de respecter le salary cap et ça ne changera pas. Le Roux n'a pas fait un mauvais match, Ryan n'a pas démérité... Mais on travaille sur le recrutement d'un deuxième-ligne .

Il y a trois ans que Finn Russell est au club et malgré son talent, il n'a pas su offrir un titre au Racing 92. Y a-t-il un problème ?

Nous sommes tous responsables, moi le premier. Je suis le responsable sommital de toutes ces conneries. Finn ? Il a fait un match de merde, disons les choses comme elles sont. Il n'est pas le seul. (il soupire) Il nous manque aussi du leadership, notre capitaine (Henry Chavancy) n'était pas là...

Vous nous disiez après la finale de coupe d'Europe perdue face à Exeter que les joueurs du Racing vivent peut-être dans un excès de confort. Le pensez-vous toujours ?

C'est une question qu'il faut que je me repose. Au Racing, j'ai mis en place un environnement qui a pour but de dire aux joueurs : « je vous aime, j'ai confiance en vous et en échange, donnez simplement le meilleur de vous-mêmes ». Cette formule n'est peut-être pas appropriée au rugby. Peut-être me faut-il être plus dur et qu'ils aient moins le cul dans la graisse..

Avant la demi-finale, le Gallois Jamie Roberts rappelait qu'en 2014, vous aviez fait venir au centre d'entraînement du Plessis-Robinson deux tigres enfermés dans une cage. Pourriez-vous le refaire afin de provoquer un électrochoc ?

L'idée, c'était d'être agressif... Je vais y réfléchir... Aujourd'hui, on a du boulot mais c'est bien : si on était trop bon, on s'emmerderait .

Une dernière question, Jacky : regrettez-vous que le toit du stade n'ait pas été fermé vendredi soir ?

Non. Le fermer hier soir, avec le temps orageux qui régnait sur Lille, aurait été une catastrophe : on se serait retrouvé dans une serre.