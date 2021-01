Celui-ci concernera uniquement le Top 14, Canal+, ayant obtenu les droits exclusifs jusqu'en 2027 de la Pro D2 contre un chèque moyen de 8M€ annuels, soit une hausse de 30% des revenus du championnat. Pour l'heure et jusqu'en 2023, la chaine cryptée est détentrice de 100% des droits du Top 14, contre une indemnité de 98 millions d’euros.

Avec cet appel d'offres, l'objectif de la LNR est de donner de la visibilité aux clubs de Top 14 comme l'indique Paul Gore, le Président de la Ligue :"Nous travaillons sur cet appel d’offres depuis plusieurs mois, parce que nous avons besoin de nous projeter dans l’avenir et de permettre aux clubs et à la LNR de travailler avec davantage de sérénité et de visibilité, d'autant plus dans le contexte d'incertitude actuel lié à la crise sanitaire et de ses conséquences économiques. La perspective de la Coupe du Monde 2023 ouvre de grandes opportunités d’exposition et de valorisation de notre sport. Le TOP 14 est le championnat le plus attractif au monde et une magnifique vitrine du rugby de clubs et de la formation française".

Trois lots disponibles

Aujourd'hui, le dossier d'appel d'offres a été adressé aux acteurs identifiés par la LNR comme susceptibles d'être intéressés par les droits du Top 14. L'appel d'offres est composés de trois lots. Les packs 1 et 2 portent sur les droits de diffusion des matchs en intégralité et également les droits de réaliser des magazines sur le Top 14. Enfin, le 3e pack porte sur une couverture de la compétition via des extraits en quasi-direct et des réumés, pour une exploitation digitale.

Les offres sont attendus d'ici le 1er mars 2021.