Ils ont lancé le Top 14 !

Ce lundi, à l'hôtel Pullman de Paris Bercy, le président de la LNR René Bouscatel avait convié le petit monde du rugby pro à la grande causerie de rentrée du Top 14, le championnat reprenant ses droits d'ici quelques jours. Etaient présents, autour du successeur de Paul Goze à la Ligue, le directeur général de l'institution Emmanuel Eschalier, le président du Stade français Thomas Lombard, celui de la Section paloise Bernard Pontneau et plusieurs joueurs majeurs de la poule élite tels Henry Chavancy, Sekou Macalou, Maxime Médard, Brice Dulin, Baptiste Serin, Damian Penaud, Antoine Hastoy ou encore Dylan Cretin. "Nous espérons tous que la saison à venir sera moins anxiogène, lançait René Bouscatel en ouverture du meeting. Néanmoins, je tiens aujourd'hui à remercier chaleureusement l'ensemble des staffs et des équipes du rugby français, dont la grande performance fut de terminer l'exercice précédent et de nous offrir des champions de France. Maintenant que la page se tourne, on souhaite tous la plus grande communion possible avec nos publics retrouvés".

Baptiste Serin ne rejouera pas avant plusieurs mois

Dans la foulée, les joueurs prirent tour à tour la parole, le Toulousain Maxime Médard saluant "une saison exceptionnelle malgré les lourdeurs des protocoles sanitaires", le Catalan Melvyn Jaminet assurant avoir "hâte de découvrir le Top 14" quand Baptiste Serin, plus disert, donna à l'auditoire quelques nouvelles de la Rade : "Je me remets doucement d'une opération de l'épaule droite et passerai l'intégralité du mois de septembre au CERS (centre européen de rééducation du sportif) de Capbreton (Landes). J'espère être de retour sur les retours sur les terrains avant la fin de l'année". A cet instant-là de la causerie, le demi de mêlée international marquait une pause et se projetait sur la saison à venir : "Notre président (Bernard Lemaître) a dernièrement recruté l'un des meilleurs joueurs de ces dernières années (Cheslin Kolbe) et a ainsi envoyé un message fort à tous ceux qui aiment le Rct . J'espère que ça nous permettra d'oublier la dernière saison quelque peu catastrophique".

Le retour de la Nuit du Rugby

Passée la prise de parole de Baptiste Serin, le directeur de la communication de la Ligue, Thomas Otton, signalait alors que la Nuit du Rugby (annulée l'an passé pour cause de pandémie) aurait lieu le 27 septembre puis donnait les grandes dates d'un championnat qui débutera ce week-end avec un alléchant Toulouse – La Rochelle avant de se poursuivre dans quelques mois sur le "boxing day" (le 26 décembre) ou encore la "fan day", la journée des supporters censée rendre hommage au retour du seizième homme dans les stades et articulée autour de plusieurs grands derbies (Béziers-Narbonne, Toulouse-Castres...) . Pour rappel, les demi-finales se dérouleront le week-end du 18 juin à Nice quand la finale aura lieu une semaine plus tard au Stade de France, à Saint-Denis. Notons enfin que les phases finales du Super Sevens, elles, se dérouleront le 13 novembre à Paris-La Défense-Arena.