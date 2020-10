L'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire décapité dans les Yvelines il y a dix jours, a laissé le pays sous le choc. Le week-end dernier, dans tous les stades du rugby pro, que ce soit au Stade de France, à Montpellier ou Marcel Deflandre, un hommage a donc été rendu à l'enseignant décédé. Et ? L'événement aurait été, au stade Armandie d'Agen, sali par une poignée d'individus. Ce matin, le club lot et garonnais, battu sur sa pelouse par l'Aviron bayonnais samedi soir (15-26), tenait à réagir : "Samedi soir lors de la minute de silence en hommage à Mr Samuel Paty, quelques individus n'ont pas respecté la mémoire d'un homme lâchement assasiné au nom de la liberté d'expression. Il est intolérable que de tels agissements puissent se produire dans l'enceinte du stade Armandie. C'est contraire aux valeurs de notre sport et de notre club. Le SUA LG dénonce ces comportements abjectes. Le club se réserve le droit de porter plainte contre les auteurs"..