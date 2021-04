C'est demain que la Ligue Nationale de Rugby devrait annoncer que le match entre Brive et La Rochelle, initialement prévu samedi après-midi, est reporté à une date ultérieure, courant mai. De fait, le CAB est actuellement frappé par une épidémie de Covid et annonçait ce mardi matin que huit joueurs supplémentaires avaient été frappés par la maladie. Ce n'est pas tout : on vient d'apprendre que l'Union Bordeaux-Bègles, qui recensait déjà quatre joueurs positifs, en compte trois de plus depuis ce matin. A tel point qu'une grosse menace pèse aujourd'hui sur la rencontre que sont censés disputer les Girondins vendredi soir, face à Montpellier au stade Chaban-Delmas.

A Castres, deux résultats sont revenus ce matin positifs mais jusqu'ici, l'espoir demeure quant à la rencontre face à l'Aviron bayonnais, prévue samedi après-midi. Reste à savoir si le club tarnais pourra oui ou non contenir l'épidémie à temps. Enfin, la commission sportive de la LNR se réunira cet après-midi afin de décider si le Toulon-Agen de ce week-end, également menacé par une épidémie au Rct, peut être ou non disputé. A l'heure actuelle, cela semble difficilement envisageable...

De fait, seules trois rencontres sont pour le moment quasi certaines d'êtres jouées samedi : il s'agit du choc entre le Stade toulousain et le Racing 92, du duel entre Clermont et le Lou, ainsi que du match entre le Stade français et la Section paloise. Déjà, le week-end dernier, quatre rencontres avaient dû être annulées en raison de plusieurs cas de Covid observés dans les effectifs du Top 14.