"Le MHR a tenu absolument à mettre en place une solution alternative qui respecte les consignes sanitaires du moment" à ses abonnés, privés pour la grande majorité de l'accès aux tribunes en raison d'une jauge réduite à 1.000 places pour lutter contre la propagation du Covid-19. "Exceptionnellement et uniquement pour cette 5e journée de Top 14, la préfecture nous autorise à installer un écran géant sur le parking P3 du complexe Yves-du-Manoir", détaille le club. La jauge est limitée à "90 véhicules de 5 personnes maximum", précise le communiqué, annonçant également "des contenus exclusifs et totalement inédits en avant-match".

Une heure avant le coup d'envoi, le MHR offrira divers services à ses supporters. "Sandwichs froids, chips et boissons non alcoolisées" et "service à la fenêtre de votre véhicule, avec un règlement par carte bancaire", ajoute le club héraultais, fragilisé comme l'ensemble des clubs de Top 14 par la crise sanitaire. Pour son second match de la saison à domicile, six semaines après son rendez-vous inaugural contre Pau, marqué par une première défaite (23-26), Montpellier disputera une seconde rencontre à domicile avec une jauge limitée à 1.000 spectateurs et réservée en priorité aux partenaires. Le concept du drive-in, lancé aux États-Unis pour le cinéma, été remis au goût du jour dans plusieurs pays européens depuis le début de la crise sanitaire.