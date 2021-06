Comment Bayonne a tenté de faire rejouer le derby basque

Les dirigeants de l'Aviron bayonnais, en début de semaine, ont donc sollicité la LNR pour évoquer les recours possibles. Parmi les solutions avancées, celle pure et simple de faire rejouer le match a été sondée. Une hypothèse à laquelle les Bayonnais se sont vus opposer une fin de non-recevoir. Fermez le ban : malgré une enquête préliminaire en cours, commandée par le procureur de Bayonne, le Biarritz olympique évoluera la saison prochaine en Top 14. L'Aviron bayonnais sera quant à lui bel et bien relégué en Pro D2.

Fin de saison cauchemardesque pour l'Aviron

Pour rappel, l'Aviron bayonnais a connu une fin de saison cauchemardesque, avec cinq défaites lors de ses six dernières rencontres de phase régulière de Top 14. Longtemps douzièmes, les hommes de Yannick Bru n'avaient finalement dû leur treizième place qu'à un concours de circonstances, dans les dernières minutes de la dernière journée et leur mano a mano à distance avec la Section paloise: une pénalité ratée de Gaëtan Germain (face au Stade français) et un essai Palois (face à Montpellier) après la sirène les envoyaient en barrage d'accession.

De l'autre côté, après une victoire face à Grenoble (barrage) et un exploit sur la pelouse de Vannes (demi-finale), Biarritz s'était incliné en finale du Pro D2 face à Perpignan (33-14).

Réunis entre voisins en barrage d'accession, Biarrots et Bayonnais n'avaient pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire (3-3) et d'une rencontre particulièrement féroce. Après prolongations, les deux équipes restaient dos à dos (6-6). C'est finalement aux tirs au but qu'elles s'étaient départagées. Sixième tireur bayonnais, l'ailier Aymeric Luc avait raté son coup de pied, passé à droite. En suivant, le troisième ligne biarrot Steffon Armitage visait juste et envoyait le BOPB en Top 14.